Secretário estadual de Segurança Pública participa de reunião com a Prefeitura

Encontro teve o objetivo de viabilizar projetos importantes para Londrina, incluindo a construção do novo Restaurante Popular e da sede de um novo batalhão da Polícia Militar

Com o objetivo de discutir diversas questões importantes relacionadas a obras que o Governo do Paraná pretende executar no município, representantes da Prefeitura de Londrina reuniram-se, na sexta-feira (11), com o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Rômulo Marinho. Participaram do encontro, o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça; o procurador-geral do Município, João Luiz Esteves; e os secretários municipais de Governo, Alex Canziani; de Gestão Pública, Fábio Cavazotti; de Obras e Pavimentação, João Verçosa e de Agricultura, Régis Choucino. A reunião foi conduzida no Auditório da sede da Prefeitura.

Entre os assuntos abordados, estiveram a emissão do Habite-se referente à penitenciária recém-construída em Londrina e a definição de um local para a construção da nova sede da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, que será convertida em um batalhão. Anteriormente, o Município havia doado ao Estado um terreno de 6.300 m², localizado na Avenida Saul Elkind, esquina com Rua Carlos Galhardo, para a instalação do novo quartel. Porém, a Prefeitura precisou reverter a doação para que o lote possa ser utilizado para a construção, também por parte do Governo Estadual, de um novo Restaurante Popular em Londrina. Ao todo, serão investidos R$ 3,5 milhões nessa iniciativa.

De acordo com o vice-prefeito João Mendonça, ambas as iniciativas são essenciais para Londrina e, além de garantir a construção do Restaurante Popular, o Município viabilizará um terreno para a implantação do novo batalhão de Polícia Militar. “Foi uma reunião bastante produtiva, na qual conseguimos encontrar soluções para diversas questões, definindo adequações para que os projetos possam ser executados em Londrina. Ambas as iniciativas são importantes para a cidade e vão beneficiar grandemente a população”, disse.

O secretário estadual de Segurança Pública, coronel Marinho se disse muito satisfeito com os resultados obtidos, acrescentando que eles possibilitarão que o Estado faça os investimentos destinados a Londrina. “Nossa equipe fará a vistoria da nova penitenciária, para que seja resolvida a questão do Habite-se e o Estado possa inaugurar a obra. Além disso, também foi positivo o encaminhamento dado à questão dos terrenos, já que a zona norte de Londrina terá tanto o novo batalhão quanto o Restaurante Popular. É importante destacar que todos esses procedimentos estão sendo feitos de acordo com a legislação cabível”, salientou.

O secretário municipal de Governo, Alex Canziani, agradeceu ao secretário Marinho e aos demais pela presença e frisou que o encontro possibilitou o destravamento de várias pautas e alinhamento de ações. “Saio daqui muito tranquilo, confiante de que nós vamos conseguir resolver todas essas questões e Londrina vai poder contar com esses equipamentos que são fundamentais para a nossa cidade”, afirmou.

Ao final da reunião, o secretário Marinho foi recebido pelo prefeito Marcelo Belinati, em seu gabinete. A coordenadora da Casa Civil em Londrina, Sandra Moya acompanhou as agendas.

NCPML