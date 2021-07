Secretário Márcio Nunes inaugura primeiro CAFS do estado e participa da inauguração da nova sede da Amepar

O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Márcio Nunes, inaugura o primeiro CAFS do Estado, nesta sexta-feira (16), em Londrina. A solenidade acontece no Hospital Veterinário da Unifil.

Nunes também participa da inauguração da nova sede da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), às 10 horas. A Associação é constituída atualmente por 22 municípios e entende o municipalismo enquanto sistema capaz de trazer crescimento e desenvolvimento sustentável.

O CAFS é o Centro de Apoio à Fauna Silvestre, que oferece tratamento adequado à fauna vitimada no Estado. O Centro fica nas dependências da Unifil, dentro do Hospital Veterinário. Desde 2019, a Sedest firma parcerias com diversas instituições para proporcionar atendimento médico veterinário à fauna silvestre vitimada.

De acordo com dados do BPAmb-FV, no Paraná, são apreendidos em média 5 mil animais por ano, silvestres (exóticos e nativos), vítimas de crimes ambientais como maus tratos, cativeiro ilegal, caça, tráfico, entre outros.

Por meio dos convênios, a Sedest já repassou R$1,1 milhão para a implantação de cinco CAFS com o objetivo de ofertar atendimento em diversas regiões do Estado.

Priscila Paganotto/Asimp