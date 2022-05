Segunda edição do Projeto Estações reuniu 3 mil participantes no Conjunto Cafezal

Atividade foi realizada no domingo (1º), com diversas atrações culturais e esportivas, além de atendimentos de serviços municipais; próximo evento será na Praça Nishinomiya, dia 5 de junho

Cerca de 3 mil pessoas participaram, no último domingo (1º), da segunda edição do Projeto Estações, promovida na Rua Mauro Bergonse, Conjunto Cafezal (região sul), das 14h às 18h. Coordenada pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL), a ação disponibilizou diversas atrações esportivas, artísticas e atendimentos de serviços municipais, contando com o envolvimento de várias secretarias e órgãos municipais, assim como outras organizações parceiras.

Entre as atividades mais procuradas, estiveram a aferição de pressão, executada pela Faculdade Inesul; testes de visão feitos pela Ótica Diniz; e a atualização de cadastros da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab – Ld) e da Secretaria Municipal de Idoso (SMI).

Também participaram a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM), que distribuiu informativos para a população; o setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), que promoveram campanhas de conscientização em suas áreas de atuação.

Outra ação que atraiu vários interessados foram os cadastros para vagas de emprego e envio de currículos, organizados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em conjunto com a organização Gerar. Além dos serviços de utilidade pública, o evento contou com shows dos cantores Felipe Oliveira e Nixon Costa, aulas de zumba com as professoras Joana Arruda e Tati Trindade e apresentação de ginástica rítmica da Acethac.

Já a FEL promoveu diversas atividades recreativas como futebolzinho, competição de perna-de-pau, cama elástica e distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças.

O presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Oguido, afirmou que o evento foi um sucesso, e que todas as secretarias envolvidas ficaram satisfeitas com seus resultados. “É muito importante fazer com que os nossos espaços públicos sejam utilizados pelas famílias londrinenses e nós vamos levar, cada vez mais, atividades físicas, saúde, entretenimento e conhecimento para a população. O projeto Estações veio para ficar e daremos continuidade a ele em vários pontos da nossa cidade. A próxima edição será no dia 5 de junho, na Praça Nishinomiya, também das 14h às 18h”, destacou Oguido.

De acordo com o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique Moreira dos Santos, o projeto Estações será realizado mensalmente, e cada edição terá um tema diferente. “Começamos no Lago Norte, em 27 de março, com um evento que teve o tema ‘Mulheres’. A segunda edição foi sobre os trabalhadores, e a terceira atividade, na Praça Nishinomiya, abordará o assunto ‘Pets’. Pretendemos levar ainda mais secretarias e órgãos para o próximo evento, pois nem todas conseguiram participar das outras edições”, frisou.

A segunda edição do projeto Estações também contou com os parceiros RIC TV, Funerária Póstuma e Prestes Construtora.

