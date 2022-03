Segunda etapa do projeto Caminhos de Graffiti levará arte a viaduto da Av. Celso Garcia Cid

O primeiro viaduto personalizado, na rua Attílio Octávio Bisatto, teve grafitagem concluída no último dia 27/02; a temática da próxima ação será a Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Lançado em Londrina, na semana passada, o projeto Caminhos de Graffiti, que está transformando viadutos por meio desta arte urbana, já tem definido o segundo local a receber o tratamento artístico. O trabalho de grafitagem, feito pelo coletivo CapStyle, dessa vez será levado ao viaduto da avenida Celso Garcia Cid sobre a avenida Dez de Dezembro. As atividades estão previstas para ter início na próxima terça-feira (8). Nesta segunda etapa, o tema das ilustrações será a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e sua importância, com curadoria do artista Eduardo Diniz, mais conhecido como Napa.

O tema UEL também será a base da próxima oficina realizada pelo projeto, paralelamente à grafitagem do viaduto, integrando as ações pedagógicas gratuitas que estão sendo realizadas (ver mais detalhes abaixo). Estes cursos incluem, entre os participantes, jovens bolsistas de baixa renda incentivados financeiramente.

A equipe da Secretaria Municipal de Cultura, junto ao coletivo CapStyle e outros órgãos municipais, está definindo os últimos ajustes técnicos para a realização desta segunda etapa.

A primeira intervenção artística viabilizada pela iniciativa Caminhos de Graffiti ocorreu no viaduto da rua Attílio Octávio Bisatto com a avenida Dez de Dezembro, próximo ao Terminal Rodoviário. Neste ponto, os trabalhos foram finalizados no último dia 27/02. A grafitagem explorou o tema “Café”, sob condução do artista Huggo Rocha, do coletivo CapStyle. Além dele, os grafiteiros participantes foram Muka, Ecoarte, Poison, Pow e Napa, acompanhados por bolsistas da oficina do projeto.

Esta iniciativa, criada pela Secretaria Municipal de Cultura, resultará, inicialmente, na grafitagem de sete viadutos na abrangência da avenida Dez de Dezembro, com trabalhos realizados pela Associação Londrinense de Circo em parceria com o Coletivo CapStyle. O projeto conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e integra a Fábrica – Rede Popular de Cultura, que distribui oficinas de criação e circulação cultural nos bairros, distritos e patrimônios.

O artista Huggo Rocha, que é grafiteiro, ilustrador e tatuador, falou sobre as inspirações e elementos utilizados para abordar a temática do café ao colorir o primeiro viaduto. “Londrina já foi considerada a capital mundial do café, que foi uma grande referência em nossa cultura e marcou a identidade da cidade. Então, decidi dar destaque aos galhos e ramas de café, e na parte central pintei uma criança negra segurando uma xícara bem cheia de café nas mãos. A criança simboliza o povo que trabalhava nas lavouras cultivando o café, a xícara representa a abundância. Também há, em outro ponto, um trabalhador carregando o café colhido em uma carriola, entre outros elementos”, detalhou.

Rocha disse que o sentimento é de muito orgulho e felicidade ao ver sua arte, junto a de seus companheiros e companheiras, estampando uma estrutura urbana por onde circulam milhares de pessoas diariamente. “É muito satisfatório saber que a população poderá ver a arte do nosso coletivo nos viadutos. Estou feliz com o resultado, sendo que a repercussão foi positiva no geral e as pessoas estão gostando da iniciativa”, enfatizou.

Ele ainda contou que começou a fazer graffiti no ano de 2000 junto a um colega de escola e, posteriormente, com o amigo e grafiteiro Carão CapStyle. “O graffiti é um dos quatro elementos da cultura hip hop, expressão cultural e artística que me abriu as portas para eu me tornar um grafiteiro. No início eu ilustrava graffiti throw up e fazia algumas letras, depois conheci o projeto Rede da Cidadania e me aprofundei no movimento hip hop, passando a ministrar oficinas de graffiti”, afirmou.

Um dos objetivos do projeto Caminhos de Graffiti é transformar os viadutos urbanos de Londrina em murais artísticos, criando uma referência visual para a população e visitantes. Cada viaduto será colorido por diferentes artistas e com diversas temáticas, inspiradas na formação cultural da cidade, com suas etnias, história artístico-cultural e personagens culturais marcantes.

Oficinas gratuitas

Para cada viaduto pintado, o projeto realizará dois dias de oficina gratuita, sendo que as primeiras aulas já ocorreram na semana passada, seguindo o tema inicial “Café”. As ações são coordenadas pelo coletivo CapStyle e voltadas, prioritariamente, a adolescentes e jovens que já possuem algum contato com o graffiti, fazendo pinturas na cidade. Assim, a proposta é incentivar e qualificar uma nova geração grafiteiros em Londrina.

Foram abertas 20 vagas para as oficinas, das quais 10 são com bolsas de incentivo – no valor de R$ 500,00 – para jovens de baixa renda residentes em diferentes regiões.

Cada integrante do coletivo CapStyle irá ministrar uma etapa das oficinas. O grupo é composto por Huggo, Carão, Napa, Korneta, Kenia, Zion e Sabota.

O projeto Caminhos de Graffiti recebe patrocínio do Promic e foi selecionado por meio do Edital 007/2021, da Secretaria Municipal de Cultura. O valor total destinado ao projeto é de R$ 280 mil.

