Selo Social ACIL 2022 será lançado no evento Mercado em Foco Especial Varejo, na quinta-feira (19)

Na próxima quinta-feira (19), a Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) e o Núcleo Rede Terceiro Setor, do Programa Empreender, vão lançar o Selo Social ACIL 2022, durante o evento Mercado em Foco – Especial Varejo, realizado no Centro de Eventos do Aurora Shopping.

A iniciativa tem o objetivo de reconhecer as empresas de Londrina e região, associadas à ACIL, que realizam projetos relacionados ao Terceiro Setor, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS – Agenda 2030) ou práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança).

A ACIL é pioneira na criação de um núcleo setorial voltado ao terceiro setor no país. Kleber Maricato, que está à frente da entidade beneficente Legião da Boa Vontade e integrante do núcleo desde o início, afirma que o projeto do Selo Social está sendo planejado há mais de um ano.

"Existem diversas empresas que apoiam o terceiro setor de Londrina. O núcleo se movimentou então, junto à ACIL, para criar um selo que tem o objetivo de reconhecer o engajamento desses empresários, que envolvem suas equipes e seus recursos de forma voluntária”, explica Maricato.

De acordo com a presidente da ACIL, Marcia Manfrin, essa é uma forma de valorizar as empresas associadas que já possuem um olhar sensível às pessoas e às causas que vão além das estruturas do negócio, mas também incentivam outras a fazerem a diferença na sociedade, por meio de práticas sustentáveis e sociais. “Queremos que elas sejam molas propulsoras da educação, saúde, bem-estar, cuidado ao meio ambiente e muitas outras questões tão importantes quanto essas”, enfatiza. “O Selo será lançado em um dos principais eventos da nossa agenda, que conta com a presença de muitos empresários de Londrina e região. Isso, sem dúvidas, vai impactar na repercussão e adesão das empresas a esse novo projeto”, continua Marcia Manfrin.

Inscrição

Cada participante poderá concorrer nas categorias I) Indústrias e II) Comércio e Prestação de Serviços, com até dois projetos por CNPJ – sendo que apenas um deles poderá ser vencedor. A inscrição para concorrer ao Selo Social ACIL 2022 é gratuita e realizada online. Basta preencher o formulário disponível no link https://bit.ly/3LkJzsS. O prazo é de 30 dias, tem início no dia 19 de maio e segue até o dia 30 de julho de 2022.

Os projetos inscritos serão avaliados por uma Comissão Julgadora composta por representantes da ACIL e do Núcleo Rede Terceiro Setor, além de convidados. Os participantes que alcançarem peso igual ou superior a 5 (cinco) receberão o Selo Social ACIL 2022.

O selo poderá ser utilizado nos materiais e redes sociais das empresas classificadas, pelo período de um ano, a contar da data de entrega, que vai ocorrer no dia 20 de outubro, durante o evento LIDERE 2022.

Sobre o evento

A 8ª edição do evento Mercado em Foco Especial Varejo marca o retorno 100% presencial do encontro realizado anualmente pela ACIL. Na próxima quinta-feira (19), o evento vai reunir especialistas com ampla visão das transformações e dos desafios que estão moldando o novo varejo, além das tendências e hábitos de consumo que vieram para ficar. Sucessão familiar e expansão de negócios, experiência e encantamento do cliente, tendências para o comércio e cases locais são temas que integram a programação. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no link www.mercadoemfocoacil.com.br.

Juliana Felis/Asimp