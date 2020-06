SEMA distribui uma tonelada de ração para animais de famílias cadastradas

Entrega desta quarta-feira (24) vai atender pessoas em situação de vulnerabilidade, previamente inscritas no programa Banco de Ração

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA), irá distribuir uma tonelada de ração, para cães e gatos, nesta quarta-feira (24). A iniciativa será conduzida pela Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA) da SEMA, por meio do Banco de Ração, e irá atender famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.

O diretor da DBEA, Haroldo Belli, informou que, aproximadamente, 100 famílias estão inscritas no Banco de Ração da Prefeitura, além de duas ONGs e 182 protetores independentes da proteção animal. “O cadastro pode ser feito no Portal da Prefeitura, onde há um link para ONGs e protetores, e outro para as famílias. É preciso atender a alguns critérios e, para receber a doação, conferimos se as informações fornecidas procedem”, explicou.

A distribuição desta quarta-feira (24) vai iniciar às 8h30 da manhã, percorrendo um itinerário em diversos bairros da cidade, por todas as regiões. As famílias selecionadas vão receber, no mínimo, 25 quilos de ração, valor que pode ser maior conforme a quantidade de animais na residência. “Estas famílias já foram avisadas, por contato telefônico, de que receberão nossa visita”, informou Belli.

Ao todo, serão distribuídos 800 quilos de ração para cachorro e 200 quilos de ração para gatos, que foram doadas ao Município. Somente em 2020, o Banco de Ração da Prefeitura de Londrina já distribuiu mais de nove toneladas de ração. Além de gêneros alimentícios, o programa municipal também é apto a receber doações de utensílios para animais, como roupas, caixas de transporte, casinhas e demais materiais, destinados às ONGs, protetores e famílias cadastradas.

Para participar do programa Banco de Ração, é necessário preencher os formulários disponíveis na página do Banco de Ração, no Portal da Prefeitura de Londrina.

