SEMA promove campanha para coleta de pneus usados

Das 8 às 18 horas desta quinta-feira (7), pneus de carros, motos, bicicletas e caminhonetes serão aceitos sem nenhum custo ao descartante

Nesta quinta-feira (7), das 8 às 18 horas, a Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) irá coletar, em seu estacionamento, pneus usados. A campanha é realizada em parceria com a Reciclanip, órgão da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip). O objetivo é garantir a destinação adequada, prevista em resolução federal, aos pneus inservíveis, sem gerar nenhum custo aos que aderirem à iniciativa. E, por consequência, preservar o meio ambiente da poluição causada pelos materiais.

A SEMA fica situada na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza, nas dependências do Parque Municipal Arthur Thomas. Serão recebidos pneus descartados por consumidores, borracheiros, lojistas, donos de comércios de pneus e outros. Só não serão aceitos os pneus utilizados em equipamentos agrícolas, como tratores. A estimativa da Reciclanip é que dois mil pneus sejam arrecadados durante a ação.

A Resolução 416/2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis, e especifica como deve ser a destinação ambientalmente adequada. Em Londrina, há um ponto de coleta que recebe os pneus provisoriamente, até que sejam reaproveitados. No entanto, esse barracão cobra um custo do descartante, o que acaba desestimulando a destinação correta desses materiais, facilmente encontrados em área de despejo irregular, como fundos de vales.

Como forma de incentivo, as cem primeiras pessoas que participarem da campanha irão ganhar vasos de flores cedidos pela SEMA, e todas receberão um certificado de entrega dos pneus.

Além de cumprir a determinação federal, os dados coletados durante a campanha para doação de pneus serão analisados para que a SEMA possa, futuramente, definir os procedimentos mais adequados para a destinação correta dos pneus inservíveis no município.