SEMA revitaliza fundo de vale na região sul de Londrina

Foram plantadas 35 mudas de árvores no local, cedidas pelo Viveiro Municipal

A Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) realizou, na quinta-feira (6), uma revitalização em um fundo de vale, que fica na Rua Elson Pedro dos Santos, no conjunto União da Vitória II, zona sul da cidade. Ao todo foram plantadas, no local, 35 mudas de árvores nativas. Dentre as espécies estão o Ipê (branco e rosa), o Chal-Chal (árvore frutífera), o Falso-barbatimão e o Alecrim-de-campinas. O procedimento levou cerca de 1h30 para ser executado.

Todas as mudas foram cedidas pelo Viveiro Municipal, que conta atualmente com mais de 6mil árvores em seu espaço. A expectativa é que os troncos, que possuem 1,80 m de altura, levem entre três a quatro anos para engrossar e ganhar um tamanho significativo.

De acordo com o assessor da SEMA e responsável pelo Viveiro Municipal, José Aparecido Martins Sola, a cidade atingiu um marco histórico no último mês, com relação ao número de mudas plantadas no município. “Em junho a SEMA plantou mil árvores, em Londrina. É um marco histórico, pois nunca haviam sido postas tantas mudas na cidade, no período de um mês. O número de árvores plantadas está sendo bem maior do que o número de árvores erradicadas. Isto é muito gratificante”, afirmou.

Ainda segundo Sola, o trabalho do prefeito, Marcelo Belinati, está contribuindo muito para a arborização de Londrina. “Quero ressaltar a importância do plantio de árvores para o nosso município. Além da sombra que elas oferecem, a qualidade de vida do cidadão melhora muito. É notório que uma cidade bem arborizada é melhor para poder respirar e viver. Nosso prefeito está empenhado com relação a isto. Além de todas as obras que está executando pelo município, não deixa de se preocupar com o meio ambiente. Londrina está, cada vez mais, se tornando uma cidade melhor para se viver, com muitas áreas verdes”, disse.

Neste mês de agosto, o foco da SEMA e do Viveiro Municipal está sendo os distritos de Londrina. A previsão é que cada uma destas regiões ganhe 100 árvores novas. Até o momento os distritos de São Luiz, Guaravera, Paiquerê e Irerê já receberam este número. Lerroville deverá ser o próximo contemplado.

Apoio

A ação contou com apoio da Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal de Londrina, que na semana passada impediu que o local fosse ocupado irregularmente. Na ocasião um homem foi preso por crime ambiental. O local é uma área de preservação ambiental do município com cerca de 40 mil metros quadrados.

Pedro Nunes sob supervisão dos jornalistas do N.Com