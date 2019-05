Semana da Indústria do Sistema Fiep em Londrina

Em comemoração ao Dia Nacional da Indústria, celebrado em 25 de maio, o Sistema Fiep, por meio do Sesi e Senai no Paraná, oferta em todas as regiões do estado uma série de serviços gratuitos aos trabalhadores das indústrias durante a Semana da Indústria.

A Semana da Indústria do Sistema Fiep acontece em Londrina, no período de 20 a 24 de maio, no Aterro do Lago do Igapó, das 13h30 às 22h30, com a exposição de “Carretas Escolas Móveis”, contemplando as áreas da Panificação, Mecânica Básica e a Cozinha Brasil. Também integram a frota das Unidades Móveis, a Carreta da Cultura (recém-inaugurada), a Carreta da Saúde Cuide-se +, o Container com o curso de Eletrônica Automotiva, e as Vans da Odontologia e Segurança do Trabalho. As ações das diversas modalidades da Unidades Móveis durante este evento serão coordenadas por experientes e renomados professores, profissionais da saúde e da cultura.

Numa ação conciliada entre Sindicatos de Londrina filiados à Fiep em parceria com a Prefeitura de Londrina, através da SMTER – Secretaria Municipal do Trabalho Emprego e Renda, as inscrições para os cursos de capacitação profissional, Técnica de Panificação Básica (20 horas), Mecânica/Metrologia (20 horas), Eletrônica Automotiva Básica (20 horas) foram preenchidas por colaboradores da indústria local e por profissionais cadastrados no Sine que estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Importante ressaltar que estes cursos não foram amplamente divulgados à toda comunidade em função do limite de vagas.

Os exames clínicos de prevenção e odontológicos das Unidades Móveis da Saúde, também tiveram parte de suas agendas preenchidas pelos colaboradores da indústria. Com atendimento restrito, os visitantes do evento poderão receber senhas para atendimento na Unidade Móvel do Cuide-se +, eixo de Prevenção do Câncer, exames de pele, mamografia, Papanicolau e Próstata. Ainda será possível realizar exames de acuidade visual e audiometria, além do clínico odontológico e receber orientação de higiene bucal. Importante: As senhas somente serão liberadas havendo vagas de atendimento e a distribuição será durante o evento, de 20 a 24 de maio, das 13h30 às 17h30.

Cozinha Brasil - vagas abertas ao público

Para a comunidade em geral estão liberadas as inscrições “gratuitas e limitadas” para as Oficinas de Educação Nutricional com o minicurso “Aproveitamento Integral dos Alimentos”, na Carreta Cozinha Brasil.

O Programa Sesi Cuide-se + Alimentação Saudável, através da Gerência de Ações Móveis SESI/SENAI promove o Cozinha Brasil que visa à promoção de uma alimentação saudável por meio da Educação Alimentar e Nutricional. Seu objetivo é estabelecer um processo educativo permanente, voltado a colaborar na mudança de comportamento dos alunos em relação à produção, preparação e consumo dos alimentos, promovendo uma cultura de saúde, bem-estar e desenvolvimento com sustentabilidade.

O Cozinha Brasil une três ingredientes extremamente desejados para uma boa refeição: economia, qualidade e sabor. Aproveitar todas as partes dos alimentos, inclusive o que normalmente é desprezado como caule, talos, cascas, folhas e sementes, é a grande estratégia do Programa, para garantir uma alimentação de alto valor nutricional e baixo custo.

Através de ações de educação alimentar, que envolvem conceitos sobre alimentação e nutrição, bem como o preparo dos alimentos de forma inteligente e sem desperdício, as Oficinas Cozinha Brasil são realizadas em unidade móvel equipada com cozinha experimental e didática, ministradas por nutricionistas do Sesi.

As oficinas serão ministradas por Rosalva Jacobsen de Almeida , nutricionista do Programa SESI Cozinha Brasil no Paraná, com especialização em Gestão de Qualidade e Produtividade, Fisiologia Humana e da Nutrição e Fitoterapia Clínica., com apoio técnico de Jorge Luiz Picoli, formado no Curso Gastronomia e Alta Cozinha.

Com duração de 4 horas, estas oficinas serão realizadas de 20 a 24 de maio, com turmas das 13h30 às 17h30 e das 18h30 às 22h30. Os interessados podem inscrever-se, escolhendo dia e horário preferidos, através do blog www.senailondrina.com

Ao final do curso os participantes recebem, gratuitamente, 1 apostila do Programa contendo receitas ilustradas passo a passo, bem como o certificado de participação.

Educação E Cultura

Uma das grandes atrações da Semana da Indústria Fiep em Londrina é a Carreta da Cultura (Sesi Cultura) com atrações diárias, abertas ao grande público. Serão destaques: Victor e Vinícius, com sertanejo e moda de viola, que se apresentam às 19h do dia 21/05 (3ª.). Na 4ª., dia 22/5, às 19h, sobem ao palco Hugo e Giovanni, com repertório de “sertanejo universitário”. Na 5ª. feira, dia 23 de maio, as atrações são voltadas para o público infanto-juvenil com Contação de Histórias. A Cia Manipulando apresenta às 9h00, “O Fantástico Carrinho do Homem que conta Histórias”, e, à tarde, na sessão das 14h30 - o tema é “Da Cor da Felicidade”, ambos espetáculos interpretados pelo ator Danilo Furlan. Encerrando as atividades da Cultura na 6ª. feira (24/5), as 14h30, terá a Contação de Histórias “Chuva de Contos”, apresentada pela Cia Fanto Kid’s, interpretada pela atriz bonequeira e contadora de histórias, Rô Fagundes. À noite, às 19h, o show de encerramento será com o Grupo “Viola Quebrada”, que interpreta a música do interior do Brasil.

“Com essa programação, aproximamos ainda mais o Sistema Fiep dos industriais e da comunidade de todas as regiões do Paraná. Também damos mais visibilidade às Unidades Móveis, que ampliam nossa atuação, possibilitando que trabalhadores de qualquer município tenham acesso aos serviços que prestamos em áreas como educação profissional, segurança e saúde no trabalho e cultura”, afirma Edson Campagnolo, presidente do Sistema Fiep.

José Antonio Fares, superintendente do Sesi e IEL no Paraná e diretor regional do Senai, completa, dizendo que “a Semana da Indústria mostra ao setor industrial e à sociedade em geral a dimensão do trabalho realizado pelo Sistema Fiep nas áreas de Educação e Segurança e Saúde”.

Todas as atividades são realizadas nas Unidades Móveis do Sistema Fiep, que levam serviços do Sesi e do Senai a qualquer cidade do estado, inclusive aquelas que não possuem unidades fixas.

As comemorações pelo Dia da Indústria iniciaram em 29 de abril, já passaram por Francisco Beltrão, Cascavel e está Maringá. Depois de Londrina (20 a 24 de maio), as unidades móveis do Sistema Fiep vão para Ponta Grossa (27 a 31 de maio) e Curitiba (3 e 7 de junho). A Semana da Indústria é realizada em parceria com as prefeituras municipais e com sindicatos industriais das regiões.

Confira toda a programação no Estado, através do site sistemafiep.com.br/mesdaindustria

Programação completa da Semana da Indústria em Londrina:

Cursos

• Técnicas de Panificação Básica (20 horas)

• Metrologia (20 horas)

• Eletrônica Automotiva Básica (20 horas)

• Aproveitamento Integral dos Alimentos (04 horas)

Exames

• Mamografia, papanicolau, próstata e pele

• Exame clínico odontológico e orientação de higiene bucal

• Exames de acuidade visual e audiometria

Agenda Cultural

• Show com a dupla Victor e Vinicius (terça-feira às 18h30)

• Show com a dupla Hugo e Giovanni (quarta-feira às 18h30)

• Contação de História “O Fantástico Carrinho do Homem que Conta Histórias” (quinta-feira às 9 horas)

• Contação de História “Da Cor da Felicidade” (quinta-feira às 14h30)

• Contação de História “Chuva de Contos” (sexta-feira às 14h30)

• Show com Viola Quebrada (sexta-feira às 19 horas)

SERVIÇO:

Semana da Indústria em Londrina

Quando: 20 a 24 de maio

Onde: Aterro do Lago Igapó (Rua Prof. Joaquim De Matos Barreto, 1353)

Horário: das 13h30min às 22h30

Informações: (43) 3294.5100 – Senai | (43) 3294.5220 – Sesi

sistemafiep.com.br/mesdaindustria