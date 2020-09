Semana da Pátria tem início em Londrina

Neste ano, são comemorados 198 anos de Independência do Brasil; para cumprir o distanciamento social, apenas um evento será realizado

A tradicional Semana da Pátria, executada anualmente pela Prefeitura de Londrina em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, será um pouco diferente nesta edição de 2020. Devido à pandemia do novo coronavírus, a programação será reduzida, com o objetivo de preservar o distanciamento e isolamento social.

Nesta edição, a única atividade está prevista para o dia 7 de setembro, às 9 horas, quando será celebrado o 198º ano da Proclamação da Independência. Na ocasião, ocorrerá o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e de Londrina, além dos cantos do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Independência do Brasil, em frente ao Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto. O evento será reservado somente para servidores da Secretaria Municipal de Educação (SME) e representantes das forças de segurança de Londrina (Tiro de Guerra, 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Paraná, 4º Companhia Independente de Polícia Militar do Estado do Paraná, 3º Grupamento de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Londrina e 10º Sub-Divisão Policial de Londrina).

De acordo com a coordenadora da Semana da Pátria, Carla Cordeiro, neste ano o clássico Desfile Cívico-Militar, comumente realizado na Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste), não acontecerá, para evitar aglomerações. “Levando em consideração a Covid-19, não poderemos fazer os eventos que todo ano a gente realiza. O desfile de Londrina, que sempre foi muito bem prestigiado e todo ano mobiliza bastante pessoas, em 2020 não ocorrerá. Só teremos um evento, justamente no Dia da Independência, e que também não será aberto ao público”, reforçou.

Vale ressaltar que, em anos anteriores, o Desfile Cívico-Militar chegou a contar com mais de 15 mil pessoas, sejam assistindo ao evento ou participando ativamente dele.

Nas escolas municipais, a organização das comemorações cabe aos professores responsáveis pelas turmas. As atividades, referentes à Semana da Pátria, devem ser adaptadas e realizadas de maneira remota. “Com relação às escolas, os professores decidem as ações dentro dos conteúdos das aulas, como sempre fizeram. Nos anos anteriores, muitas unidades escolares promoviam desfiles nos próprios bairros em que estão inseridas. É importante os alunos terem esta vivência e relembrarem o hino nacional, em memória da Independência do Brasil”, frisou Cordeiro.

Histórico

A última edição da Semana da Pátria, realizada entre 2 e 7 de setembro de 2019, contou com eventos durante todos os dias. Ao longo da semana diversas escolas municipais de Londrina levaram seus alunos ao Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, para celebrarem os 197 anos de Independência do Brasil, juntamente com autoridades do Município. No feriado pelo Dia da Independência, houve a promoção do tradicional Desfile Cívico-Militar, que contou com a presença de unidades escolares, Organizações Não Governamentais (ONGs), instituições, grupos da sociedade civil organizada e forças de segurança.