Semana da R. Sergipe tem programação cultural até sábado (18)

Marcada no calendário municipal e estadual a rua mais tradicional do comércio de Londrina, ganha celebração nesta semana. Antes da pandemia, a via era interditada durante um dia inteiro de festa, com diversas atrações e um público numeroso. Mas, com a necessidade de cuidado e distanciamento, a comemoração precisou ser adaptada.

Em 2021, a comemoração organizada pelo Grupo Gestor da R. Sergipe, integrante do Núcleo Nova Sergipe do Programa Empreender, da ACIL, começou ontem, 13. A Semana da R. Sergipe, sem causar aglomeração ou risco à segurança dos londrinenses, tem uma programação para ressaltar a importância da rua no desenvolvimento do comércio local e marcar o progresso da via que, inclusive, deve receber a tecnologia 5G em poucos dias.

“Neste ano teremos uma programação mais cultural, com o intuito de fortalecer o reconhecimento sobre a importância da rua e marcar esse momento de transformação que ela vive. A R. Sergipe já foi toda revitalizada, e depois de receber a tecnologia 5G e se consagrar como uma das primeiras ruas inteligentes, ela se tornará referência nacional”, afirma Angelo Pamplona, diretor Comercial da ACIL e coordenador do grupo gestor da Rua Sergipe.

Programação

Desfile de Moda - De segunda (13) a sexta-feira (17), será veiculado um desfile de moda – somente com lojas da R. Sergipe – ao longo da programação da Rede Massa, uma importante parceira do evento desde os primeiros anos de sua realização.

Mostra Fotográfica - A partir desta terça-feira (14) ficará exposta, no Sesc Londrina Cadeião (R. Sergipe, 52), uma mostra fotográfica com imagens produzidas exclusivamente pelos lojistas da R. Sergipe, registrando a via de múltiplos ângulos. A entrada é gratuita.

Dia da Sergipe - Já no dia 18, o Dia da Sergipe, representantes da ACIL, Sincoval e do grupo gestor da R. Sergipe, participam ao vivo do programa Tribuna da Massa, a partir das 12h30, em uma programação especial que vai retratar a evolução da rua histórica para rua inteligente e tecnológica.

O lançamento da Rua Inteligente na R. Sergipe está previsto para o dia 27 de setembro e vai contar com a presença de autoridades municipais, do governador Ratinho Jr. e representantes do governo federal.

Nova Sergipe

O Núcleo da Nova Sergipe, do Programa Empreender, da ACIL, é fruto do projeto iniciado em 2009 por um grupo de empresários que começou a pensar na transformação da via. Os envolvidos seguem trabalhando para desenvolver e fortalecer essa potência do comércio londrinense.

Juliana Felis/Asimp