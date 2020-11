A I Semana de Inovação de Londrina entra na reta final nesta quinta e sexta-feira, após o encerramento do Agrobit Brasil Evolution, e continua com intensa programação.

Hoje, dia 12, entra em cena o ECO.TIC 2020, realizado pelo APL TIC – Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação de Londrina e Região, Cintec, TI Paraná, Sebrae/PR, Sistema Fiep/Senai e Acil. Evento já consagrado, o ECO.TIC chega a sua oitava edição – e desta vez, totalmente, on-line, e tem como objetivo discutir os desafios e perspectivas para o ecossistema de Tecnologia da Informação e Comunicação. Hoje, é considerado um dos maiores eventos do setor do Brasil. A abertura será às 14 horas com encerramento às 19h30.

A programação está dividida em quatro vertentes: palestras, workshops, trilhas de conteúdo e networking global. Toda a programação está disponível no site https://ecotic.net.br/.Ainda dá tempo de se inscrever, de graça, acessando a plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/ecotic-2020__1023934).

O último dia do evento está reservado para a governança do ecossistema Eletrometalmecânico (Inovemm), com abertura às 14 horas. A primeira palestra será com Gil Giardelli sobre Sociedade 5.0 – muito além a inovação. Também estão confirmadas participações de Tiago Pereira, CEO & Founder da HS Technology; Fernando Fornasier (Hidromar); Rafael Loni (Pado); Tsen Kang, diretor de P&D do Grupo Jacto; Antonio Mandalozzo, diretor de Operações Digitais para América Latina da Electrolux; Carlos Eduardo Guarenti Martins , especialista em Gestão da Inovação da WEG ; e Martha Gabriel. Mais detalhes no site http://inovemm.com.br/eventos/ e inscrições, também gratuitas, na plataforma Sympla.

Benê Bianchi/Asimp