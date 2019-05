Semana ENEF em Londrina terá ações promovidas pelo Sicoob Ouro Verde e Instituto Sicoob

Entre os dias 20 a 26 de maio, o Sicoob Ouro Verde irá realizar diversas atividades sobre educação financeira na cidade de Londrina. As ações, desenvolvidas pela cooperativa em parceria com o Instituto Sicoob, acompanham a programação da 6ª Semana Nacional de Educação Financeira.

A Semana ENEF é uma iniciativa do Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef) e ocorre simultaneamente em todo o país, com diversas ações educacionais para conscientizar a comunidade, contribuir para o fortalecimento da cidadania e da autonomia.

De acordo com a colaboradora do Sicoob Ouro Verde e voluntária do Instituto Sicoob, Maisa Hangai, o propósito da Semana ENEF segue a proposta da cooperativa, de levar cidadania financeira às comunidades através da educação.

"Estamos muito orgulhosos e motivados em participar dessa inciativa promovida pelo Banco Central e incentivada pelo Instituto Sicoob. Nossos colaboradores voluntários estão ansiosos para iniciarem as ações através de palestras, bate papo e dicas. Queremos envolver todos os públicos, do infanto-juvenil aos idosos. São pessoas que contam com nosso apoio para lidarem melhor com seu dinheiro", comenta.

Confira a programação do Sicoob Ouro Verde e Instituto Sicoob para a Semana ENEF em Londrina:

20/05: Palestras na Escola Educativa para alunos de 11 a 14 anos

23/05: Workshop para alunos e professores da Universidade Estadual de Londrina

24/05: Palestra para aposentados do Centro de Convivência da Pessoa Idosa

26/05: Panfletagem de dicas para poupar e realizar sonhos, na Corrida Sicoob (Aterro do Lago Igapó 2)