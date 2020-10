Semana Jurídica em Londrina

De 5 a 8 de outubro, o curso de Direito da Faculdade Positivo Londrina realiza a IX Semana Jurídica. O evento, coordenado pelo professor Alexandro Rodeguer Baggio, acontece de forma 100% on-line e conta com mesas-redondas, palestras e encontro científico com profissionais da área. A inscrição é gratuita e pode ser feita até 2 de outubro pelo link https://www.sympla.com.br/ix-semana-juridica-da-faculdade-positivo-londrina__961911.

Programação

5/10, segunda-feira

8h30 – Abertura: Eduardo Faria Silva, diretor da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo

9h - Mesa-redonda: “Eleições 2020: quais as novidades criadas para realizar as eleições no período da pandemia?”

19h30 – Palestra: “Negócio jurídico e interpretação em tempos de crise

20h30 – Palestra: “A jurisprudência do STJ – Superior Tribunal de Justiça e o CPC – Código de Processo Civil de 2015”

6/10, terça-feira

8h30 – Mesa-redonda: “A Reforma Tributária e seus reflexos na República Federativa do Brasil”

19h30 – Palestra: “Teoria do direito e o império da lei”

20h30 – Palestra: “Tutela antecipada: da decisão à efetivação”

7/10, quarta-feira

8h30 – Mesa-redonda: “Direitos humanos no divã: politização e crise de um paradigma da filosofia do direito”

19h30 – Palestra: “A racionalidade econômica subjacente aos direitos fundamentais

20h30 – Palestra: “Direitos humanos em tempos de pandemia: as lições do Covid-19”

8/10, quinta-feira

08h30 e 19h30 – Encontro científico

Asimp/Faculdade Positivo Londrina