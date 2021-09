Semana Municipal da Paz começa em Londrina neste sábado (18)

Atividades do primeiro dia serão realizadas no Lago Igapó 2, às 10h; programação completa está publicada no site do Londrina Pazeando

Será lançada, neste sábado (18), a 21ª edição da Semana Municipal da Paz. A programação inicia às 10h no Lago Igapó 2, próximo ao cruzamento da Avenida Higienópolis com a Rua Bento Munhoz da Rocha Neto. Durante a abertura, haverá relançamento do Totem Dado da Paz no Igapó, que será revitalizado, e anúncio da participação de Londrina na Marcha Latino-Americana pela Não-Violência Multiétnica e Pluricultural.

Como pré-lançamento da 19° edição do Livro Londrina Pazeando, será feita leitura de uma redação que integra o material, referente ao Dado da Paz. O livro, elaborado com participação de estudantes e professores da rede municipal, tem como tema “Em 2040, a Londrina que queremos é: Londrina Cidade da Paz. Como estou contribuindo para isto?”.

Ainda no evento de abertura, que será aberto ao público em geral, haverá uma homenagem à Leozita Baggio Vieira, que foi conselheira do Compaz por mais de 10 anos e faleceu recentemente. Também será lançado o filtro do Londrina Pazeando para o Instagram, para popularizar o Dado da Paz.

A Semana Municipal da Paz é uma iniciativa do Movimento Pela Paz e Não-Violência, o Londrina Pazeando, em conjunto com o Conselho Municipal da Cultura da Paz (Compaz). As atividades prosseguem no domingo (20), com o 13° Abraço no Lago Virtual pela Paz.

Tradicionalmente, o Abraço no Lago era realizado presencialmente e reunia centenas de pessoas e representantes de várias entidades, órgãos públicos e da sociedade civil, empresas e outros interessados em promover a cultura de paz. Porém, por conta da pandemia, desde 2020 o encontro foi transferido para a internet.

Nesta edição, os interessados em participar podem se cadastrar na plataforma “Manif.app”, link https://bit.ly/3ffLpfe, e fazer seu avatar. A figura fica disponível por até 24 horas no endereço indicado, e o objetivo é que centenas de pessoas, de Londrina e outras localidades, “abracem” o Lago Igapó simultaneamente de forma virtual. O evento será transmitido pelo Youtube.

De acordo com o primeiro-secretário do Compaz e gestor do Londrina Pazeando, Luis Claudio Galhardi, cerca de 40 lideranças foram convidadas para uma transmissão on-line e farão seus relatos e comentários sobre a importância da cultura de paz. “Ficará aberto o chat para as pessoas enviarem mensagens durante a transmissão. E teremos participação internacional, com representantes da Holanda e dos Estados Unidos, além de alunos do Círculos em Movimento que são de outras cidades do país e foram convidados a participar”, comentou.

A programação avança na terça-feira (21), com o Mídia de Paz 2021. O evento virtual será realizado pelo 14º Fórum Estadual de Educação Para Paz, fruto de uma parceria entre o Londrina Pazeando e o Compaz com o Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

O tema “Informação científica: a ciência a serviço da qualidade de vida” será debatido pelos convidados Guilherme Borges da Costa e Marselle Nobre de Carvalho. Com início às 20h, o Mídia de Paz terá mediação dos professores Emerson Dias e Reinaldo Zanardi, ambos da UEL. A transmissão do evento será feita pelo Zoom, e o link para acessar é https://meet.google.com/vbm-ddvg-cdr?authuser=0.

Trajetória

Galhardi cita que, nessas duas décadas de realização da Semana Municipal, a cultura de paz foi introduzida mais áreas da sociedade e conta com adesão de um número cada vez maior de pessoas. “O movimento da cultura de paz reúne vários protagonistas e pessoas de várias áreas da cidade, seja na educação, judiciário, conselhos tutelares, poder público ou iniciativa privada”, disse.

O conselheiro do Compaz citou que esse trabalho desempenhado na cidade para promover a não-violência e incentivar a paz em diferentes espaços obtém reconhecimento nacional. “Recentemente, dois projetos executados no Cense Londrina II pelos nossos parceiros foram premiados em concurso do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). E a Secretaria Municipal de Educação foi convidada para apresentar o Programa Vida no curso Círculos em Movimento, que reúne cerca de 10 mil alunos para ensinar sobre a Justiça Restaurativa. Participamos da elaboração do Masterplan da cidade, o planejamento estratégico. Acredito que o movimento ganhou vida por si só, e se tornou irreversível porque há nas pessoas a intenção de trabalhar essa cultura de paz”, concluiu.

