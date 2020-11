Evento, que vai até o dia 13 de novembro, inclui painéis, palestras, cases, hackathon e apresentação cultural; programação é 100% on-line

A Semana Nacional da Inovação de Londrina começa nesta sexta-feira (6), com o objetivo de fortalecer a integração dos segmentos que formam o ecossistema de inovação do município, como entidades empresariais, organizações governamentais e universidades. A programação, que vai até o dia 13 de novembro, acontecerá totalmente pela internet e inclui diversos painéis, palestras e cases, organizados pelas governanças que representam diferentes setores produtivos de Londrina, assim como apresentações culturais e um hackathon – maratona competitiva de programação – voltado ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para o turismo.

O diretor de Ciência e Tecnologia do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), Roberto Moreira, explicou que a Semana da Inovação será composta por 13 eventos e 60 atividades que têm o potencial de atingir mais de 6.000 pessoas. Para Moreira, a iniciativa reflete a forte capacidade de organização do município. “A iniciativa é resultado do trabalho que vem sendo realizado de forma conjunta e estruturada pelo poder público e diversas entidades civis de Londrina. É um evento único porque, ao mesmo tempo que é multidisciplinar e conta com a participação de segmentos específicos, mostra a forte integração dos setores ligados à inovação e à tecnologia em Londrina. Convidamos a população a participar das atividades, que vão ser muito enriquecedoras e oferecer conhecimentos e oportunidades de networking e negócios”, disse.

Conferência Municipal de Ciência e Tecnologia – A solenidade de abertura da Semana será às 8h30, na sexta-feira (6). No mesmo dia, das 14h às 16h, acontece a Conferência Municipal de Ciência e Tecnologia, organizada pela CODEL. A conferência, com o tema “O projeto do Centro de Inovação de Londrina”, terá a participação de Maria Gorete Hoffmann, coordenadora de projetos da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI).

O objetivo da Conferência é apresentar à sociedade um estudo, realizado pela Fundação CERTI, que contém um mapeamento do campo de inovação e tecnologia de Londrina, assim como um planejamento para a utilização do Tecnocentro, cuja construção está em fase final. O diretor de Ciência e Tecnologia da CODEL explicou que a iniciativa é aberta a todos os interessados. “Queremos discutir a melhor forma de se usar o Tecnocentro, para que ele ajude a agregar ainda mais os setores produtivos de Londrina”, frisou Moreira.

Tanto a abertura da Semana da Inovação quanto a Conferência Municipal de Ciência e Tecnologia poderão ser acompanhadas pelo YouTube, através do link: https://www.youtube.com/channel/UCqJ3q_YJ26PS5YwECWbYYvg. As informações completas e os links para inscrições estão disponíveis no website www.semanadainovacaodelondrina.com.br.

Abertura cultural

Também na sexta-feira (6), será realizada uma abertura cultural para a Semana da Inovação. Das 20h30 às 22h, o Circuito Artes e Conceitos de Londrina (CICLO) se apresenta à cidade, com a estreia de “Rever a Volta”. Durante a ação, a fachada do histórico Edifício Julio Fuganti, no centro de Londrina, será transformada em uma imensa tela, onde serão projetadas, em looping, ações do novo festival cultural da cidade, com transmissão ao vivo pelo perfil do CICLO no Facebook.

Hackatur

Estudantes, profissionais e entusiastas da inovação que gostem de desafios podem participar do Hackatur Virtual, uma maratona competitiva de programação que acontece nos dias 6, 7 e 8. Durante a atividade, os participantes, que estarão divididos em equipes, deverão criar soluções tecnológicas para o turismo londrinense. Organizada pela Governança de Turismo e Sebrae, a maratona está com inscrições abertas até as 23h59 de hoje (3), pelo link: https://www.sympla.com.br/hackatur-2020—o-hackathon-do-turismo__1027756

Atividades das governanças

De 7 a 13 de novembro, as oito governanças que representam os setores ligados à inovação e tecnologia em Londrina realizarão diversas atividades, como palestras, cases e painéis.

Inteligência Artificial na Saúde

Promovido pela Governança de Saúde (Salus), em conjunto com o Arranjo Londrinense das Indústrias da Saúde (ALIS) e o Sebrae, o evento “Inteligência Artificial no Setor da Saúde” acontece no sábado (7). A programação inclui o case de Inteligência Artificial (IA) ADAM ROBO e uma apresentação sobre o uso da IA na cidade, no Brasil e no mundo, feita pelo Hub de Inteligência Artificial de Londrina. Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/semana-nacional-da-inovacao—saude__1009949

Audiovisual

No domingo (8), o palco é da Governança do Arranjo Produtivo Local do Audiovisual de Londrina e Região (LAVi). A programação começa às 9h30 e segue o dia todo, com encerramento às 20h30. Entre as palestras agendadas estão: “A Imagem digital no teatro analógico”, com Stefano Di Buduo (AESOP Studios /Papilan Arte e Cultura); Sound Designer para Jogos e Som Imersivo, com Thiago Adamo (Game Audio) e Daniel Sasso; e Uso de Drones no Agronegócio, Construção Civil e Varejo. Mais detalhes e inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/lavi—londrina-audiovisual__998049

Químicos e Materiais

A manhã do dia 9, segunda-feira, será dedicada às atividades da Integra – Governança do setor de Química e Materiais, com uma programação que vai das 8h às 12h. A primeira palestra, intitulada “A relevância do setor de químico e materiais para a economia de Londrina”, será ministrada por Simone Millan, do Sebrae. O segundo evento da manhã, “A indústria química e de materiais, uma das protagonistas do desenvolvimento do Brasil”, terá a participação de Paulo Mubarak, CEO da Mubarak Consulting. Após um breve intervalo, será realizado um talk show mediado por Leonardo Beni, presidente da Integra, com a presença de Matheus Goes, CEO da Hydronorth, e Igor Zanini, diretor da Kobra. Mais detalhes e inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/integra-qm—semana-nacional-de-inovacao__993733

Turismo

A tarde do dia 9 de novembro está reservada para o Conectur, uma iniciativa da Governança de Turismo de Londrina. A programação acontece das 14h às 17h, com o tema central “Tecnologia e Inovação”, que aborda a transformação digital, turismo inteligente e destinos turísticos inteligentes. Inscrições e mais informações pelo link: https://www.sympla.com.br/conectur-2020—turismo-inteligente__1017217?qrcode=true

Agronegócio

Os dias 10 e 11 serão dedicados ao Agrobit Brasil Evolution. Organizado pela governança Agro Valley, o evento apresentará os principais cases nacionais e internacionais para que os participantes conheçam as futuras oportunidades do setor Agro. Este ano, além de ser 100% digital pela primeira vez, o Agrobit também traz outras novidades, como as atividades Encontro com os Influenciadores do Agro, Mulheres do Agro, Agrobit Carreira e a Smart Farm Digital. Os links para inscrições e a programação completa estão no site do evento: www.agrobitbrasil.com.br

Construção Civil

Ainda no dia 11, das 9h às 12 horas, a Governança da Construção Civil (ICON) promove a discussão “Os desafios da Implementação do BIM (Building Information Modelling) em projetos e obras públicas”. Saiba mais em: https://www.sympla.com.br/os-desafios-da-implementacao-do-bim-em-projetos-e-obras-publicos__1017868.

Tecnologia da Informação e Comunicação

No dia 12, das 14h às 20h, acontece o Eco.TIC, que pretende fomentar as discussões do setor, com a realização de trilhas técnicas; oficinas de IA, metodologia Agile e vendas para TIC; conteúdo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e uma palestra inspiradora com Tande, atleta campeão de voleibol. As atividades são organizadas pelo Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação (Governança APL de TIC). Mais detalhes pelo link https://www.sympla.com.br/ecotic-2020__1023934

Eletrometalmecânico

A INOVEMM – Governança Eletrometalmecânica realiza suas atividades no dia 13. Após a abertura, que acontece às 14h, serão realizadas diversas palestras, incluindo “As oportunidades para o Agro a partir da convergência Biodigital e Metalmecânica” e “Os desafios da jornada digital na indústria”. Os eventos discutirão temas do setor composto por empresas ligadas à fabricação de equipamentos eletrônicos, elétricos, máquinas e equipamentos mecânicos. Mais detalhes no link: http://inovemm.com.br/eventos/.

