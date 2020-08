SERCOMTEL é vendida após Leilão de desestatização

Na mnhã de hoje (18), foi realizada na B3, o leilão de desestatização da Sercomtel. A investidora Bordeaux Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado venceu o leilão, após apresentar a proposta única. O lance teve um ágio de 900% sobre o preço mínimo (R$ 130 milhões).

A empresa da capital paranaense, pagará R$ 50 milhões à vista e o restante será divido em 18 parcelas.

O prefeito Marcelo Belinati esteve presente no leilão, e afirmou: “Não tenho dúvidas de que foi a melhor solução. Sem as amarras do poder público, a Sercomtel poderá se expandir para todo o Brasil. Para mim, a Sercomtel é um diamante a ser lapidado!”.

Mais informações em breve.