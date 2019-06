Sercomtel Iluminação vai realizar serviços de madrugada

Proposta é emergencial, para reduzir chamados, mas poderá ser efetivada conforme os resultados

A Sercomtel Iluminação (SI) vai abrir horários de madrugada para realizar manutenção de iluminação das vias públicas. O serviço será prestado, inclusive, nos finais de semana e começará a ser executado a partir desta quarta-feira (19). Para isso, duas equipes especializadas serão direcionadas e atenderão as demandas das 23 às 7 horas da manhã.

No todo, a SI montou uma nova escala de três turnos que cobrirá as 24 horas do dia. Além do grupo da madrugada, outras duas equipes irão das 7 às 15 horas para atender serviços de implantação de LED e ornamental (praças); e sete equipes, por sua vez, irão das 15 às 23 horas e atenderão demandas de LED e do sistema viário.

Segundo o diretor de Operações da Sercomtel Iluminação, Tiago Caetano, o serviço da madrugada será emergencial para reduzir ainda mais as Ordens de Serviço e, se o resultado for satisfatório, a sua efetivação será estudada. Caetano lembra que nos finais de semana e feriados a empresa já trabalha “de acordo com a demanda”.

Colaboração – A direção da companhia espera a compreensão da comunidade durante a realização dos serviços, e pede que os donos dos veículos, se souberem da demanda, evitem estacionar ao lado dos postes com problema para poder facilitar o trabalho das equipes. Hoje Londrina e os distritos têm cerca de 65 mil pontos de luz.

Asimp/Sercomtel