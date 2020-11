Sercomtel inicia Campanha de Recuperação de Crédito 2020

Período de adesão à campanha vai de 23 de novembro a 31 de janeiro. Basta ir às lojas no horário de funcionamento do comércio.

Clientes e ex-clientes da Sercomtel já podem quitar as dívidas com a operadora em condições especiais a partir desta semana. A Campanha de Recuperação de Crédito 2020 é uma boa oportunidade para os consumidores com pendências começarem 2021 com saldo positivo e credibilidade no mercado. Além disso, a renegociação de contratos pendentes permite o retorno à planta de clientes e a utilização dos serviços e produtos oferecidos pela Sercomtel.

Para aderir à Campanha de 23 de novembro a 31 de janeiro, basta ir às lojas da Rua Professor João Cândido, 555; Royal Plaza Shopping (Rua Mato Grosso, 310); Avenida Saul Elkind, 896, no horário de funcionamento do comércio de Londrina ou ainda entrar em contato com o Call Center pelos números 103 43 e 0800 400 6262.

Regras e condições

Até 31 de janeiro de 2021, quem tem dívidas pendentes pode garantir 80% de desconto para pagamento a vista ou, se preferir, pode parcelar a dívida em até dez vezes com juros de parcelamento e 50% de desconto.

