Sercomtel lança edital para contratar empresa especializada em ronda noturna

A Sercomtel Telecomunicações lançou nesta semana o Edital de Pregão nº 010/2019 para contratar empresa especializada na prestação de serviços de ronda noturna externa. O objetivo é monitorar a rede de cabos em 12 pontos da cidade. A empresa vencedora da licitação prestará os serviços, inicialmente, por um ano, mas o contrato poderá ser prorrogado por igual período.

A abertura do edital foi feita após a conclusão de testes pilotos, realizados por uma empresa contratada pela Sercomtel. Os testes demonstraram a diminuição considerável do volume de ocorrências de furto de cabos com o início das rondas.

As rondas serão realizadas sete dias da semana nos locais mapeados pela Sercomtel (Jardim Leonor, Cilo III, Jardim Ouro Verde, Jardim Lindóia, Indústrias Leves, Conjunto Habitacional São Pedro, Jardim Vale Verde, Conjuntos Cafezal 4 e 1 e Chácara São Miguel) em períodos do dia em que mais ocorrem os casos de furto.

Mesmo que a contratação seja realizada para 12 pontos fixos, o edital é flexível. Se em determinado local for constatada a diminuição do índice de ocorrências de furto e houver o aumento em outro, a Sercomtel poderá fazer um aditivo contratual para substituir ou até aumentar os pontos com o acréscimo de valor no contrato.

As empresas interessadas em participar da licitação deverão enviar as propostas comerciais até 11 de junho. A abertura dos envelopes será realizada no mesmo dia. Os detalhes podem ser conferidos na íntegra neste link: http://aplweb.sercomtel.com.br/sistemas/admlicitacao/editais/1/010-Monitoramento-de-Ronda_21052019085955.doc

Ascom/ Sercomtel