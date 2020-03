Serviço de capina ultrapassa os 600 mil m² esta semana em Londrina

Até a próxima sexta-feira (13), a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) segue com a intensificação dos trabalhos de capina e roçagem em Londrina. O serviço atende a bairros de todas as regiões, percorrendo mais de 622 mil metros quadrados de áreas públicas entre praças, canteiros, fundos de vale, terrenos da Prefeitura, vielas e rotatórias.

Na zona norte, são contemplados com o corte do mato localidades como o Residencial do Café, Jardim Continental, Maria Celina, Padovani, Vista Bela, Everest, Paracatu, Milton Gavetti, Alpes, Paraíso, Ouro Verde, Pampulha, Violin, São Paulo e Coliseu.

Na área central, são atendidas as vilas Rica, Recreio e Marizía, além do Centro Histórico, Pronto Atendimento Infantil (Pai), Centro de Especialidades Odontológicas e da Concha Acústica.

Na face leste da cidade, a poda da vegetação é realizada no Vale Verde, Neman Sahyun e José Bastos de Almeida. Na oeste, é feita no jardim Champagnat, San Remo e Parque Alvorada. Já na zona sul, o trabalho ocorre no Roseira, Monte Belo e Piza.

A CMTU executa a roçagem também de terrenos particulares em desconformidade com as obrigações de conservação dispostas no Código de Posturas do Município. O serviço é acompanhado da emissão de multa aos proprietários e, nesta semana, inclui os bairros Pinheirinho e Arapongas.

Nos próximos dias, a companhia ainda dá continuidade ao “Mutirão Bota Fora Unidos Contra a Dengue” iniciado no último sábado (7) no jardim Nova Esperança, na zona sul. A ação envolve o recolhimento de resíduos sem serventia que possam acumular água depositados nos quintais das residências.

No Zerão, as atividades de limpeza abrangem as quadras esportivas, pistas de caminhada, parques infantis, o gramado e o anfiteatro. Contemplam também outras áreas verdes, como o Igapó I, o Lago Norte, o Aterro e a região do Centro Cívico.

A programação de serviços prevê ainda a varrição do quadrilátero central e das avenidas Tiradentes, Leste-Oeste, Dez de Dezembro, Higienópolis, Madre Leônia Milito, Jorge Casoni, Francisco Gabriel Arruda e Duque de Caxias. Abarca também a lavagem de pisos no Bosque, no Calçadão e nas praças Tomi Nakagawa, Sete de Setembro, Primeiro de Maio, Getúlio Vargas, Marechal Floriano Peixoto e Willie Davids.

Para registrar solicitações ou denúncias relacionadas à limpeza urbana no município, os moradores podem entrar em contato com a CMTU pelo número 3379-7900. O atendimento funciona nos dias úteis, das 8h às 17h.