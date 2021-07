Serviço de coleta de lixo terá mudanças de dias e horários em Londrina

A partir desta quarta-feira (14), 170 bairros e mais de 53 mil residências e estabelecimentos passarão a contar com novos dias e horários para o recolhimento do rejeito e dos resíduos orgânicos

Pelo menos 170 bairros residenciais e industriais localizados nas regiões norte, sul, leste e oeste de Londrina terão mudanças na prestação do serviço de coleta de lixo. A partir de hoje (14), cerca de 53.550 domicílios e estabelecimentos passarão a contar com novos dias e horários de recolhimento do rejeito e dos resíduos orgânicos. As modificações, que não incluem a área central da cidade, têm como objetivo melhorar a logística de trabalho e aprimorar o atendimento aos moradores.

Setores

No setor que abrange as regiões norte e oeste da cidade, composto pelos bairros Ouro Verde, Nova Olinda, Barcelona, Santo André, Santa Rita, Rosicler, São Francisco de Assis e Estância Ibirapuera, a retirada do lixo será realocada de terça, quinta e sábado, no período diurno, para segunda, quarta e sexta-feira à noite.

Na zona norte, os conjuntos Milton Gavetti, Novo Amparo e Farid Libos, jardins Moema, Pacaembu, Tropical e Felicidade não terão mais a visita dos caminhões de coleta às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 7h. Nestes locais, os novos dias de coleta serão às terças, quintas e sábados, também durante o dia.

Situada entre as regiões sul e oeste do município, a área que compreende a Gleba Palhano, os condomínios horizontais nas imediações do Catuaí Shopping, o distrito do Espírito Santo, a Universidade Estadual de Londrina (UEL), o conjunto Avelino Vieira e os jardins Colúmbia, Maracanã, João Turquino, Olímpico, Sabará III e Universidade receberá os coletores às segundas, quartas e sextas-feiras ao longo do dia. Antes, o serviço era prestado às terças, quintas e sábados.

Nos jardins Bandeirantes, Delta, Novo Horizonte, Orion, Leonor e no Parque Rodocentro, todos na zona oeste, os caminhões do lixo marcarão presença a partir das 7h, às segundas, quartas e sextas-feiras. Antes da mudança, os veículos passavam a partir das 18h, também às segundas, quartas e sextas.

Na região leste de Londrina, os jardins Santa Fé, Monte Cristo, Marabá, Ideal, Waldemar Hauer e Parque das Indústrias Leves passarão a ser atendidos às terças, quintas e sábados, no decorrer do dia. Antes, os no caso dos três primeiros, os caminhões passavam à noite, nos mesmos dias da semana. Já nos demais o serviço era feito no período noturno, mas às segundas, quartas e sextas-feiras.

Situados nas proximidades da saída para Ibiporã, os conjuntos Mister Thomas, Jesualdo Garcia e Lindóia, assim como a Vila Romana, Vila Isabel e os jardins da Urca, Alemanha, Marissol, Montecatini, Ruy Barbosa e Buena Vista terão o recolhimento do lixo às terças, quintas e sábados – de dia. Até então, o funcionamento era às segundas, quartas e sextas-feiras.

Também na zona leste, lugares como o jardim Guararapes, Chamonix, Vila Operária, Alexandre Urbanas, Pioneiros, Abussafe e os conjuntos Aeroporto, Vitória Régia, Residencial do Café, Guilherme Pires, Armindo Guazzi, Ernani Moura Lima, Giovani Lunardeli e José Bonifácio começarão a ser percorridos a partir das 19h, às terças, quintas e sábados. Até a data da troca, os moradores precisavam colocar os sacos de lixo na rua às segundas, quartas e sextas, durante o dia.

Aviso

De acordo com Álvaro do Nascimento, gerente de Limpeza da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que administra a coleta, a população começou a ser alertada sobre as novidades na última sexta-feira (9).

As alterações têm sido comunicadas mediante panfletagem feita pelos próprios garis e, em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Diretoria de Operações da companhia pelo telefone 3379-7900. A lista completa dos locais afetados pelas mudanças também pode ser acessada no site da CMTU, no endereço cmtu.londrina.pr.gov.br.

O trabalho de coleta manual e mecanizada dos resíduos domiciliares orgânicos e rejeitos em Londrina é prestado, desde 2017, pela empresa Kurica Ambiental, vencedora do processo licitatório. O contrato inclui o emprego de caminhões compactadores dotados de sistema de rastreamento, monitoramento e gerenciamento eletrônico, e o pagamento à terceirizada é por peso coletado. Atualmente, a cidade gera entre 430 e 450 toneladas de lixo diariamente.

NCPML