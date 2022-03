Sesc Cadeião Cultural realiza Mostra Mulheres Plurais em março

Durante todo o mês de março o Sesc Londrina Cadeião Cultural ofertará atividades em várias linguagens e modalidades para relembrar conquistas femininas, o espaço na arte, na cultura e na produção do conhecimento.

De 8 a 31, a Mostra Mulheres Plurais – elaborada em parceria com mulheres artistas, artesãs e produtoras de conhecimento da cidade de Londrina -- promoverá mesas-redondas, palestras, lançamentos de livros, feira cultural, espetáculos de teatro e dança, cinema e clube de leitura.

Toda a programação do evento já está disponível para consulta no site do Sesc Paraná. Como as vagas são limitadas, é necessário fazer a pré-inscrição no site. Confira as atividades:

https://www.sescpr.com.br/unidade/sesc-londrina-cadeiao/programacao/

