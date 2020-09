Setembro Lilás conta com ações de conscientização sobre o Alzheimer

O Instituto Não Me Esqueças, com apoio da Prefeitura de Londrina, irá disponibilizar diversas atividades virtuais e gratuitas

Como forma de combate ao Alzheimer, o Instituto Não Me Esqueças, com apoio da Prefeitura de Londrina, está promovendo a campanha de conscientização Setembro Lilás. A proposta é disponibilizar, durante o mês inteiro, atividades virtuais e gratuitas ao público referentes aos sintomas, prevenções, cuidados e diagnósticos da doença.

Até o momento apenas uma palestra foi ministrada pela instituição, com a abordagem “Conhecendo a Doença de Alzheimer”. O próximo evento está marcado para esta sexta-feira (11), às 14h15, através do Facebook oficial do Instituto. Clique aqui para ter acesso. Na oportunidade o geriatra, Marcos Cabrera, e a fisioterapeuta, Celita Salmaso Trelha, irão discutir o tema “Doença de Alzheimer: conhecer para cuidar”. “Qualquer pessoa poderá participar do evento, que vai acontecer ao vivo, via Facebook. Vale ressaltar que será aberto para perguntas do público. Uma discussão bem dinâmica, no formato de bate-papo, vai tratar sobre a doença de Alzheimer, bem como os sintomas, as formas de encaminhamento e os cuidados com o paciente e com o cuidador”, afirmou a presidente do Instituto Não Me Esqueças, Elaine Mateus.

Além desta atividade, diversas outras palestras estão programadas para o Setembro Lilás. Ações em parceria com as secretarias municipais do Idoso e de Assistência Social já foram confirmadas.

De acordo com Elaine, a ação de conscientização é de extrema importância para a quebra do preconceito e garantia de conhecimento sobre as formas de prevenção e tratamentos da doença. “A campanha é fundamental no sentido de promover acesso à informação. É necessário ter conhecimento sobre os dados da doença. Isso tudo tem a finalidade de trabalhar o estigma do preconceito. Por falta de informação muitas pessoas não buscam o diagnóstico ou quando recebem se isolam, porque acreditam que não existam espaços de convivência e de inserção para elas. Precisamos levar este alerta, para que todos possam estar mais sensibilizados sobre os sintomas. É preciso entender, principalmente, que a doença de Alzheimer não é normal de envelhecimento. Como doença ela precisa ser conhecida e tratada. Precisamos de políticas públicas que ofereçam suporte em todo o seu processo de desenvolvimento”, ressaltou a presidente do Instituto.

Sobre o Instituto

Fundado em 2017 o Instituto Não Me Esqueças promove diversas ações, ao longo do ano, para o público acerca das causas e tratamentos do Alzheimer. Dentre as atividades estão encontros com cuidadores, bate-papos com profissionais da área da saúde e grupos de apoio que fazem acolhimento junto a familiares de portadores da doença. Além disto, no site oficial do Instituto é possível encontrar dados referentes ao Alzheimer e mais informações acerca da patologia.

Programação completa do Instituto Não Me Esqueças, para o Setembro Lilás

11/09 – 14h15 – Doença de Alzheimer: conhecer para cuidar – geriatra Marcos Cabrera (Live Facebook do Instituto)

12/09 – 10h – Grupo de Apoio a familiares que cuidam de pessoas com a Doença de Alzheimer (Via GoToMeeting: https://www.gotomeet.me/InstitutoNãoMeEsqueças/grupo-de-apoio-7 Código de acesso: 791-961-421)

15/09 – 19h – Fórum de debates: rede de atendimento e cuidado ao idoso em Londrina – o que conseguimos oferecer para os idosos – Ana Karina Anduchuka (Sec. do Idoso); Ana Carolina (Sec. Assistência); Dácio Villar (Conselho Municipal do Idoso); Mara Dellaroza (GESEN); Denilson Teixeira (UNATI); Elaine Mateus (Não Me Esqueças) (Via GoToMeeting: https://www.gotomeet.me/InstitutoNãoMeEsqueças/fórum-de-debates Código de acesso: 637-644-405)

17/09 – 19h30 – Alterações comportamentais na Doença de Alzheimer – médico Fábio Porto (Live Facebook do Instituto)

23/09 – 19h30 – Fatores de risco da Doença de Alzheimer – geriatra Lindsey Nakakogue (Live Facebook do Instituto)

26/09 – 10h – Direitos das pessoas com a Doença de Alzheimer e outras demências – Eduardo Blanco (advogado) e Samia Mustafa (assistente social) (Live Facebook do Instituto)

30/09 – 19h – Conversando sobre Institucionalização – Mariana Mateus (psicóloga e mediadora); Ana Karina Anduchuka (assistente social); Monica Marcello (psicóloga e cuidadora); Jamille Sá Santos (cuidadora); Tania Truss (cuidadora; Bruna Dias (cuidadora) (Via GoToMeeting: https://www.gotomeet.me/InstitutoNãoMeEsqueças/conversando-sobre-institucionalização Código de acesso: 997-664-997).