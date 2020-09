Setembro Lilás promove encontro virtual com o público

A ação terá como tema a rede de atendimento e cuidado ao idoso, em Londrina

O Instituto Não Me Esqueças, com apoio da Prefeitura de Londrina, irá promover nesta terça-feira (15), às 19h, mais uma ação da campanha de conscientização do Alzheimer, Setembro Lilás. Nesta oportunidade acontecerá um encontro sobre a rede de atendimento e cuidado ao idoso, em Londrina. O evento será transmitido ao vivo e contará com a participação de representantes da Secretaria Municipal do Idoso (SMI), Secretaria Municipal da Assistência Social (SMAS), Conselho Municipal do Idoso, Grupo de Estudos sobre o Envelhecimento (GESEN), Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) e do próprio Instituto Não Me Esqueças.

Interessados em participar podem acessar a plataforma GoToMeeting, clicando aqui. O código de acesso para o debate é 637-644-405. O encontro terá cerca de uma hora de duração e será aberto para perguntas do público.

De acordo com a presidente do Instituto Não Me Esqueças, Elaine Mateus, o objetivo da reunião será explicar quais os serviços disponíveis para os idosos, em Londrina, como forma de garantir mais qualidade de vida para este público. “Ter conhecimento dos serviços que estão disponíveis para os idosos é fundamental para que eles possam ser inseridos na sociedade. No encontro vamos divulgar espaços de sociabilização, que podem ser utilizados por este público. No UNATI, por exemplo, há muitos idosos que produzem conteúdos. Conhecer estes serviços é essencial para que eles se mantenham ativos”, destacou.

Esta será a quarta ação do mês, promovida pelo Instituto Não Me Esqueças, referente ao Setembro Lilás. Até o momento cerca de 150 pessoas estiveram presentes nos demais encontros. A proposta é disponibilizar, durante o mês inteiro, atividades virtuais e gratuitas ao público acerca dos sintomas, prevenções, cuidados e diagnósticos do Alzheimer.

Sobre o Instituto

Fundado em 2017 o Instituto Não Me Esqueças promove diversas ações, ao longo do ano para o público, referentes às causas e tratamentos do Alzheimer. Dentre as atividades estão encontros com cuidadores, bate-papos com profissionais da área da saúde e grupos de apoio que fazem acolhimento junto a familiares de portadores da doença. Além disto, no site oficial do Instituto é possível encontrar dados referentes ao Alzheimer e mais informações acerca da patologia.

Programação:

15/09 – 19h – Fórum de debates: rede de atendimento e cuidado ao idoso em Londrina – o que conseguimos oferecer para os idosos – Ana Karina Anduchuka (Sec. do Idoso); Ana Carolina (Sec. Assistência); Dácio Villar (Conselho Municipal do Idoso); Mara Dellaroza (GESEN); Denilson Teixeira (UNATI); Elaine Mateus (Não Me Esqueças) (Via GoToMeeting: https://www.gotomeet.me/InstitutoNãoMeEsqueças/fórum-de-debates Código de acesso: 637-644-405)

17/09 – 19h30 – Alterações comportamentais na Doença de Alzheimer – Fábio Porto (Live Facebook do Instituto)

23/09 – 19h30 – Fatores de risco da Doença de Alzheimer – Lindsey Nakakogue (Live Facebook do Instituto)

26/09 – 10h – Direitos das pessoas com a Doença de Alzheimer e outras demências – Eduardo Blanco (Advogado) e Samia Mustafa (Assistente Social) (Live Facebook do Instituto)

30/09 – 19h – Conversando sobre Institucionalização – Mariana Mateus (Psicóloga e mediadora); Ana Karina Anduchuka (Assistente Social); Monica Marcello (Psicóloga e cuidadora); Jamille Sá Santos (cuidadora); Tania Truss (cuidadora; Bruna Dias (cuidadora) (Via GoToMeeting: https://www.gotomeet.me/InstitutoNãoMeEsqueças/conversando-sobre- institucionalização Código de acesso: 997-664-997)

Pedro Nunes/NCPML