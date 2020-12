Shopping de Londrina assinou 16 novos contratos em 2020

Dez deles já inauguraram suas operações no Londrina Norte Shopping; estima-se 150 novos postos de trabalho ao todo

Em 2020, mesmo com a pandemia, o Londrina Norte Shopping abriu as portas para 16 novas operações. Desse total, dez já estão funcionando: Komeda’s Costelaria, Estúdio da Tesoura, Empório Serras Gerais, Feijuca, Monalisa Modas, Tropical Veículos, Chaveiro e os quiosques Bubble Mix Tea, Mix Açaí e Salgaderia do Norte.

Para 2021 estão previstas as inaugurações da Academia Bluefit, a loja Center Cell, uma unidade do plano assistencial Nosso Lar Med e as operações gastronômicas Mr. Fry, Turks e Splash Café.

Segundo o superintendente do Shopping, Fábio Servilha, o ano não foi fácil, mas com planejamento e novas estratégias foi possível prosperar. “Estamos otimistas, os empresários não deixaram de acreditar e as expectativas para o próximo ano são ainda melhores”, comentou.

Uma das grandes novidades, a academia Bluefit, tem inauguração marcada para o primeiro semestre de 2021. A unidade vai funcionar ao lado do cinema em uma área com mais de mil metros quadrados. Além de equipamentos modernos para musculação, a academia vai oferecer diversas modalidades de dança, ginástica e artes marciais.

De acordo com Fábio Servilha, os novos empreendimentos no Londrina Norte devem gerar mais de 150 empregos na cidade. “Muitas pessoas ficaram desempregadas por conta da pandemia e agora estão conseguindo se reerguer, pois oportunidades estão surgindo”, ressaltou ele.

O Londrina Norte é um dos maiores centros de compras, serviços e lazer da cidade de Londrina. Fundado em 2012, o Shopping está localizado em uma região estratégica na Zona Norte da cidade, onde vivem mais de 160 mil londrinenses e, além disso, é destino dos moradores de Cambé, Ibiporã, Rolândia, Cornélio Procópio e outras importantes cidades vizinhas.

