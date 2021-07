Shopping e Sesc PR promovem drive-thru da Campanha do Agasalho no sábado (03/07)

Ação no Londrina Norte Shopping tem como objetivo arrecadar alimentos, produtos de higiene e agasalhos

O Sesc PR, em parceria com o Londrina Norte Shopping, realizará neste sábado (03/07), a Blitz do Bem. O evento solidário funcionário por meio de drive-thru. A equipe estará presente na entrada principal do Shopping recolhendo as doações. Não é preciso descer do carro.

Neste dia, podem ser doados itens de vestuário, calçados e cobertores, novos ou usados – em boas condições de uso, além de alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza.

A iniciativa mantém o compromisso social do Sesc de atender pessoas em situação de vulnerabilidade social no Paraná. Para garantir o cuidado com a saúde e minimizar a propagação da Covid-19, serão tomadas todas as medidas de segurança e higiene. Assim como na edição passada, as doações passarão por um período de quarentena para, então, serem separadas e destinadas para instituições sociais.

A sua solidariedade fará a diferença na vida de milhares de paranaenses!

Para saber mais acesse: www.sescpr.com.br/doe-mesa-brasil

www.sescpr.com.br/campanha-do-agasalho/

Micheli Monge/Asimp