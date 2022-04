Shopping vai promover oficina gratuita de Páscoa para as crianças

Atividades de culinária serão realizadas de 11 a 14 de abril no Teatro do Clubinho

Tem cheirinho de chocolate no ar! De 11 a 14 de abril, das 17h às 20h, será realizada a Oficina Culinária de Páscoa no Teatro do Clubinho do Londrina Norte Shopping. Durante a atividade, as crianças poderão confeitar seu próprio biscoito de Páscoa. O momento promete ser muito divertido e saboroso.

A programação é gratuita. Para participar, basta chegar um pouco antes e fazer a inscrição na hora.

Lembrando que o Londrina Norte Shopping está oferecendo diversas oficinas gratuitas no Teatro do Clubinho.

Toda terça-feira, das 17h às 20h, tem a oficina de Pintura, para os pequenos que gostam de desenhar e pintar.

Na quinta-feira, mesmo horário (17h às 20h), é o dia da Oficina de Plantio. E aos sábados, das 11h às 13h, é para aqueles que querem se movimentar, com a Zumba Kids.

As oficinas são conduzidas pela equipe de recreação da SOS Chikinha.

Não há custo e as inscrições são realizadas na hora.

Micheli Monge/Asimp