Shopping vai promover sessão especial e gratuita de cinema para crianças com autismo

Ação inclusiva será neste sábado (02/4) no Cinesystem do Londrina Norte Shopping; ingressos devem ser retirados na quarta-feira (30/03)

No Dia Mundial de Conscientização do Autismo (02/04), o Londrina Norte Shopping vai promover uma sessão gratuita de cinema para famílias com crianças do espectro autista. É o “Cinema Azul”, que tem por objetivo promover e incentivar a cultura inclusiva.

A sessão será realizada no sábado, às 16h, com o filme “Clifford: o Gigante Cão Vermelho”. Para participar, basta realizar o cadastro no SAC do Shopping e retirar os ingressos no dia 30/03 (quarta-feira), das 10h às 19h. O SAC agora fica junto com o Espaço Família na Praça de Alimentação. O regulamento completo pode ser conferido no site www.londrinanorteshopping.com.br

O “Cinema Azul” veio para ajudar os autistas a desfrutarem do cinema de uma forma mais confortável e acessível. Durante a exibição, a sala do cinema fica com algumas luzes acesas e o som mais baixo, além disso, a plateia tem a liberdade de andar, dançar, gritar e cantar à vontade.

O objetivo do projeto é proporcionar um momento agradável ao público, para que as crianças curtam filmes junto com suas famílias em um lugar aconchegante e divertido.

Micheli Monge/Asimp