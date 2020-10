Simpósio do Consumidor de Londrina

No próximo dia 28, será realizado o XI Simpósio de Direitos do Consumidor – 30 anos do CDC, em evento da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB de Londrina e Comissão de Direitos do Consumidor da OAB de Maringá. Dois palestrantes irão discorrer sobre o tema a partir das 19h30. Leonardo Garcia, Procurador do Estado do Espírito Santo, e Anderson de Azevedo, advogado nas áreas de Direito Civil, Consumidor e Empresarial, que falará sobre “O Código de 30 Anos". A transmissão será pelo canal da OAB-Londrina no YouTube. As inscrições devem ser feitas na plataforma Sympla.

Benê Bianchi/Asimp