Sine Londrina oferta 600 vagas de emprego

São diversas oportunidades em diferentes setores da economia; o atendimento deve ser agendado pelo site www.londrina.pr.gov.br/sine

Londrina tem conseguido fortalecer a economia com a retomada dos serviços de diversos setores. Com um plano de recuperação estruturado e ferramentas como o microcrédito orientado, a cidade vem se reestruturando ao mesmo tempo em que combate o coronavírus.

Em agosto foram recuperados 1.200 postos de trabalho e, no momento, 600 vagas de emprego estão sendo ofertadas pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). São vagas em diversos setores da economia e para diferentes perfis de trabalhadores, como motorista de caminhão, operador de telemarketing, pedreiro, vendedor, mecânico e supervisor comercial. O mural de vagas com todas as oportunidades está disponível no www.londrina.pr.gov.br/sine.

O processo todo de encaminhamento para a entrevista pode ser feito direto pela internet. Porém, para atender as pessoas que têm dificuldades com as ferramentas virtuais, a SMTER retomou o atendimento presencial da intermediação de mão de obra ontem (7). O trabalhador deve fazer o agendamento também no site www.londrina.pr.gov.br/sine para ser atendido. São 100 horários diários para agendamento. O calendário abre todos os dias, às 9h, para que as pessoas façam a sua reserva. São agendados quatro trabalhadores a cada 15 minutos e a Secretaria funciona das 8h às 14h.

A medida está alinhada ao combate ao coronavírus e evita as filas de espera e aglomerações. Com o horário agendado é possível controlar o fluxo pessoas e garantir a segurança e um atendimento de qualidade. As empresas que precisam reforçar seu quadro de colaboradores e querem contar com essa mão de obra podem abrir vagas com a Secretaria direto pela internet. No site existe um link para oferta de vagas por parte dos empregadores. Basta clicar e preencher o formulário que a equipe da SMTER já insere a vaga no sistema e começa o processo de triagem. Além de contar com a plataforma do Sine e o apoio dos atendentes da agência do trabalhador na busca pelo funcionário ideal, esse procedimento não tem custo nenhum para o empresariado londrinense.

O Secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, destacou o grande número de oportunidades. “A Prefeitura teve todo cuidado para garantir a vida das pessoas durante a pandemia, mas em nenhum momento deixou de pensar na geração de emprego e renda. Atendemos mais de 300 micro e pequenos empresários, MEIs e pessoas físicas com o microcrédito neste ano, divulgamos inúmeras oportunidades de qualificação para serem feitas direto de casa, levamos informações importantes sobre diversos assuntos e ferramentas digitais que auxiliassem na empregabilidade nesse período. Agora, com todo o zelo e responsabilidade, vamos receber presencialmente os trabalhadores e também continuar atendendo as empresas que têm vagas que precisam ser ocupadas”, reforçou.

