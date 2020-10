Sine tem oportunidades para trabalhadores com deficiência

São 26 vagas exclusivas para PCD em sete ocupações diferentes e a maioria não exige experiência

O mural de vagas exclusivo para trabalhadores com deficiência da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) conta com 26 oportunidades em sete ocupações diferentes. As vagas vão desde repositor de mercadorias até técnico de enfermagem. A grande maioria não exige experiência na função. O mural completo de vagas está disponível no www.londrina.pr.go.br/sine. O trabalhador que tiver interesse em alguma das vagas pode fazer direto pelo site o seu encaminhamento ou então agendar um horário de atendimento presencial na agência. A Secretaria funciona das 8 às 14 horas, de segunda a sexta e fica na Rua Pernambuco, 162.

Dentro das oportunidades oferecidas, a função de assistente administrativo é a que empregará o maior número de profissionais. Esse cargo tem 20 vagas disponíveis e exige como requisito o ensino médio concluído e conhecimento básico em informática. Todas essas vagas são para uma grande empresa de tecnologia que se instalou na cidade e tem uma política estruturada de inclusão do trabalhador com deficiência. Já para quem ainda não concluiu nenhum nível de estudo, a vaga de empacotador à mão não exige experiência e não ter escolaridade não é um proibitivo para se candidatar.

O Secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, destacou as oportunidades. “São diferentes opções para que o trabalhador com deficiência que está em busca de um oficio. Além do salário, a socialização e o desenvolvimento de habilidades são ganhos importantes da inclusão no mercado de trabalho. Essa vaga de assistente administrativo, por exemplo, é de uma empresa gigante, com um plano de carreira definido e que tem uma preocupação grande em proporcionar ao trabalhador PCD todas as condições para evoluir na vida profissional. Não dá para deixar passar”, aconselhou Carreri.

NCPML