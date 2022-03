Sistema Fiep lança Colégio Sesi de referência e anuncia investimentos em Londrina

Durante a solenidade, autoridades reconheceram o momento de desenvolvimento que a cidade de Londrina vive e parabenizaram o prefeito Marcelo Belinati pelo avanço que tem proporcionado à cidade

Na quinta-feira (17), o prefeito Marcelo Belinati participou do lançamento do Colégio Sesi de Referência da Indústria em Londrina e da apresentação dos projetos de implantação do HUB de Inteligência Artificial e da nova unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) no Município. O anúncio foi feito pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, em conjunto ao presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Carlos Valter Martins Pedro, e do diretor de Educação e Tecnologia da CNI, diretor-geral do Senai e diretor-superintendente do Sesi, Rafael Lucchesi.

Durante a oportunidade, a superintendente Sesi e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e diretora-regional do Senai Paraná na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Fabiane Franciscone, apresentou o projeto piloto para a instalação de um Colégio de Referência da Indústria em Londrina e o andamento da instalação da nova unidade do Senai e do HUB de Inteligência Artificial. Segundo ela, o projeto piloto pretende melhorar a qualidade da educação de crianças e jovens visando à adaptação às novas tecnologias e ao pensamento inovador. A escola deverá ficar na Rua Belém, onde hoje já existe a sede da instituição, que será inteiramente reformada. “Muitos jovens hoje não sabem quais são as oportunidades que a indústria oferece. Então, precisamos trabalhar na base desses jovens, para eles se interessarem, gostarem e buscarem carreiras nas exatas, que tem um mercado na área de TI faltando 424 mil profissões até 2024”, informou Franciscone.

Londrina será a segunda cidade brasileira a receber uma unidade do Colégio Sesi. A primeira está em fase final de construção e fica em Curitiba. A ideia é trazer para os alunos uma metodologia de ensino inovadora e própria do Sesi, que leva em consideração as tecnologias voltadas a educação digital, o protagonismo dos alunos e a busca por soluções das necessidades da indústria. Por isso, o nome Colégio Referência do Sesi. “Todo o desenvolvimento econômico e social, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas passa pela educação e pela formação. E, esse é o nosso papel e compromisso com o país e as indústrias brasileiras: dar aos nossos trabalhadores, que são mais de 10 milhões, a oportunidade de colocar seus filhos em uma escola que tenha a educação melhor do que a dada em escolas privadas brasileiras e que essa educação possa transformar a vida das pessoas dando um futuro mais promissor”, acredita o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade.

Para a criação do novo Colégio Sesi, os especialistas buscaram bons exemplos na Europa e nos Estados Unidos e projetaram ambientes de aprendizagem estruturados em determinadas áreas de conhecimento, como em linguagens, robótica, programação, culinária, matemática e raciocínio lógico-matemático, ciências da natureza, ciências humanas e sociais. Assim, os estudantes não estudarão em salas de aulas fixas, mas sim terão mobilidade entre os diversos ambientes. “Serão 25 escolas no Brasil e somente o Paraná terá duas, sendo uma em Curitiba e a outra Londrina. Londrina merece essa escola pelo seu potencial, necessidade e desenvolvimento. O prefeito tem falado uma coisa, que Londrina está em um momento especial e é isso. Em nossa unidade da Rua Belém vamos dar uma remodelada e terá a construção do novo Senai. Londrina será repaginada”, acredita presidente do Fiep, Carlos Valter Martins Pedro.

Para o prefeito Marcelo Belinati esse anúncio da vinda do Colégio do Sesi e a construção da nova sede do Senai trazem muitos benefícios para a cidade de Londrina. “Isso é fantástico para a cidade de Londrina. Sob muitos aspectos, vai refletir de forma positiva, primeiramente porque são obras grandiosas, com investimentos de mais de R$ 50 milhões, o que movimenta a economia da cidade, e gera emprego e renda. Em segundo lugar, são obras de grande alcance social e educacional no sentido de que os alunos que ali estudarão terão as mesmas oportunidades, que alunos das melhores escolas particulares do Brasil terão. Não tenho dúvidas de que é através da educação que vamos transformar o nosso país”, disse o prefeito.

Nova sede do Senai e HUB de IA

A obra deverá ter 7.776 m² de área construída, sob um terreno de 6.814,14 m², que fica na Rua Deputado Fernando Ferrari. A nova sede permitirá atender simultaneamente 685 alunos que estudarão no Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação e no HUB de Inteligência Artificial, reforçando o atendimento à indústria no Estado do Paraná.

Está prevista a construção de quatro pavimentos, contendo 16 salas de aulas; laboratórios de informática, física, robótica, internet das coisas, desenvolvimento de softwares, smart grid, domótica (automação para residência), automação industrial, eletrônica, espaço Maker e de realidade aumentada e virtual e seus simuladores; refeitório com cantina; auditório para até 200 pessoas; foyer para recepção de convidados; biblioteca; área administrativa e estacionamento para 190 carros. Além disso, o terceiro pavimento abrigará o HUB de Inteligência Artificial, onde terá a fábrica de software do Instituto de TIC e o laboratório de experimentação industrial, de robótica e de eletrônica. O espaço abrigará todas as pesquisas que serão desenvolvidas pelo Sesi e ofertará cursos de aperfeiçoamento, técnicos, profissionalizantes, de graduação e de pós-graduação.

Toda a obra leva em consideração a sustentabilidade, a eficiência energética, a acessibilidade, meios de reuso de água e uma ambientação de preservação da natureza. Os projetos arquitetônicos e complementares para a construção da obra estão prontos, sendo que, em breve, a construção deve ser licitada. A expectativa é que seja finalizada em dezembro de 2023. “A iniciativa do HUB é muito importante, porque vai facilitar o acesso de empresas menores aos recursos para utilizar a ferramenta imprescindível da inteligência artificial, que é o futuro das coisas e da indústria”, completou o presidente do Fiep.

Para a execução da obra serão investidos R$ 35 milhões mais R$ 15 milhões em equipamentos e mobiliário. Os recursos advém da Central Geral do Dízimo do Pró-Vida. “Mais uma vez a CNI e o Sistema Fiep estão trazendo investimentos importantes para Londrina, que fortalecem o HUB de Inteligência Artificial e as mentorias, fazendo com eles ganhem escala e que possamos impactar não somente as indústrias do Paraná, mas do Brasil todo. Além disso, os investimentos relacionados à escola vão formar uma juventude que tanto precisa de uma formação específica, profissional, tecnológica e que acompanha a inovação e a dinâmica dessa realidade inovadora, que todos vivemos, e as novas profissões e novas competências e habilidades. É mais uma vez uma demonstração de compromisso da CNI e da Fiep com a geração de oportunidades para a juventude e para a cidade”, disse a deputada federal, Luísa Canziani.

Durante o evento, o secretário municipal de Governo, Alex Canziani, fez uma retomada histórica das tratativas realizadas, que possibilitaram a realização dos anúncios desta quinta-feira. Segundo ele, em outubro de 2017, durante um encontro em Dubai, Canziani pediu ao então presidente da Fiep para trazer algo diferente e inovador para a educação de Londrina. Em fevereiro de 2018, a Fiep mostrou o projeto inicial do HUB de Inteligência Artificial. “Em agosto do mesmo ano, 2018, estávamos lançando o HUB de Inteligência Artificial. Em 30 de setembro 2019, a Fiep entregou esse diferencial. Hoje, mais de 80 projetos já foram entregues às indústrias da região e mais de 70 profissionais fazem a residência em Inteligência Artificial. Somos muito gratos pela distinção pela qual o Sistema Fiep tem tratado Londrina, pelas parcerias e pelo atendimento das nossas demandas”, agradeceu Canziani.

No evento foi anunciada também a destinação de R$ 4 milhões para a abertura de uma chamada de projetos de inovação. Do total de recursos para a criação do Edital Inteligência Artificial para Indústria-PR, o Sistema Fiep e a CNI disponibilizarão R$ 1 milhão cada. Outro R$ 1 milhão é resultado de uma emenda parlamentar apresentada pela deputada federal Luísa Canziani. Por fim, as empresas participantes entrarão com contrapartidas que totalizarão mais R$ 1 milhão.

Estiveram presentes no evento, o presidente da Câmara, Jairo Tamura; o vice-prefeito, João Mendoça; o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos; o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni e representantes de diversas entidades de classe da sociedade.

