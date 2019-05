Sistema Fiep oferta atividades gratuitas em Londrina durante Semana da Indústria

Em comemoração ao dia da indústria, disponibilizará cursos de capacitação, exames preventivos e atividades culturais em suas unidades móveis

Em comemoração ao Dia Nacional da Indústria, celebrado em 25 de maio, o Sistema Fiep, por meio do Sesi e Senai no Paraná, oferta em todas as regiões do estado uma série de serviços gratuitos aos trabalhadores das indústrias e à comunidade durante a Semana da Indústria. São cursos de capacitação profissional, exames de prevenção, atividades culturais e shows. Na região norte, a Semana da Indústria acontece entre os dias 20 e 24 de maio, em Londrina. “Com essa programação, aproximamos ainda mais o Sistema Fiep dos industriais e da comunidade de todas as regiões do Paraná. Também damos mais visibilidade às Unidades Móveis, que ampliam nossa atuação, possibilitando que trabalhadores de qualquer município tenham acesso aos serviços que prestamos em áreas como educação profissional, segurança e saúde no trabalho e cultura”, afirma Edson Campagnolo, presidente do Sistema Fiep.

José Antonio Fares, superintendente do Sesi e IEL no Paraná e diretor regional do Senai, completa, dizendo que “a Semana da Indústria mostra ao setor industrial e à sociedade em geral a dimensão do trabalho realizado pelo Sistema Fiep nas áreas de Educação e Segurança e Saúde”.

Todas as atividades são realizadas nas Unidades Móveis do Sistema Fiep, que levam serviços do Sesi e do Senai a qualquer cidade do estado, inclusive aquelas que não possuem unidades fixas.

Na Escola Móvel, os cursos de capacitação profissional que estarão em Londrina são: Técnicas de Panificação Básica, Metrologia, Eletrônica Automotiva Básica e Aproveitamento Integral dos Alimentos. A Unidade Móvel do Cuide-se +, eixo de Prevenção do Câncer, realizará exames de pele, mamografia, Papanicolau e Próstata. Ainda será possível realizar exames de acuidade visual e audiometria, além do clínico odontológico e receber orientação de higiene bucal. Haverá ainda contação de histórias e shows na recém-inaugurada unidade móvel de Cultura. As inscrições para os cursos e exames devem ser feitas presencialmente na Casa da Indústria ou na unidade do Sistema Fiep da cidade.

As comemorações pelo Dia da Indústria iniciaram em 29 de abril, já passaram por Francisco Beltrão, Cascavel e está Maringá. Depois de Londrina (20 a 24 de maio), as unidades móveis do Sistema Fiep vão para Ponta Grossa (27 a 31 de maio) e Curitiba (3 e 7 de junho). A Semana da Indústria é realizada em parceria com as prefeituras municipais e com sindicatos industriais das regiões.

Para mais informações e conferir toda a programação basta acessar o site sistemafiep.com.br/mesdaindustria

Asimp/Fiep