Solenidade agendada para dia 28 dará posse a novos dirigentes da OAB-Londrina

Os novos dirigentes da OAB-Londrina, a maior Subseção do Paraná e do Sul do Brasil, com cerca de 8.400 advogados inscritos, tomarão posse em solenidade marcada para a quinta-feira, dia 28 de abril, com a presença da presidente da OAB-PR, Marilena Winter. A cerimônia terá início às 19 horas, na sede da Subseção.

A diretoria executiva é comandada pelo advogado Nelson Sahyun Junior, ao lado da vice-presidente, Sania Stefani; do tesoureiro Francisco Galli; do secretário-geral José Carlos Mancini Junior; da secretária-geral adjunta Caroline Thon; e do diretor de Prerrogativas, Geovanei Leal Bandeira. Também serão empossados os 35 conselheiros da Subseção; nove representantes de comarcas (Bela Vista do Paraíso, Cambé, Centenário do Sul, Ibiporã, Jaguapitã, Porecatu, Primeiro de Maio, Rolândia e Sertanópolis); a ouvidora Drielly Caroline Coimbra, a representante da Escola Superior da Advocacia, Patrícia Siqueira; e o delegado da Caixa de Assistência do Advogado, Fabiano Nakamoto.

Embora a solenidade só esteja sendo realizada agora, com a situação pandêmica sob controle, a nova diretoria está à frente dos trabalhos desde janeiro e Sahyun Junior já foi diplomado, junto com demais presidentes de Subseções do Estado, em sessão formal realizada em Curitiba.

Dedicação à Ordem

Dos 20 anos de carreira de Sahyun Junior, 15 estão entrelaçados com a história da OAB-Londrina, onde começou a prestar trabalhos voluntários como membro da Comissão de Direitos do Consumidor (2007; 2009), exercendo, na sequência, os cargos de conselheiro da subseção (2010/2012); diretor tesoureiro (2013/2015); conselheiro estadual (2016/2018) e vice-presidente da CAA/PR (2019/2021).

Num caminho natural, foi convidado por colegas a encabeçar a chapa da situação e disputar as eleições da OAB Londrina, ano passado. “Venho de uma família de advogados e desde muito jovem já frequentava escritórios, fóruns e a própria OAB. Ingressei no curso Direito, me formei e, logo de início, me apaixonei pela advocacia”, relata Sahyun Junior. Pouco tempo depois de passar no exame de Ordem, ele foi convidado e aceitou ingressar numa das poucas comissões existentes na época – a de Direitos do Consumidor – e nunca mais se afastou da entidade.

Ele lembra que a diretoria e o conselho são compostos 100% por advogados voluntários, os quais deixam seus escritórios e suas famílias para servirem a Ordem e a advocacia.”Para mim, é um orgulho muito grande representar a classe e, certamente, buscaremos fazer o melhor por ela”, sustenta.

As metas iniciais

Com os obstáculos impostos pela pandemia e com a perspectiva de que a vida possa chegar bem mais próxima “do normal” este ano, a atual gestão tem, entre suas metas, reaproximar os advogados e advogadas da OAB. E ainda mais: melhorar os canais de comunicação para que a classe veja o trabalho desenvolvido e os benefícios alcançados; fortalecer as prerrogativas profissionais; dar maior suporte à advocacia iniciante; promover campanhas de valorização dos honorários advocatícios; aparelhar as comarcas, entre tantas demandas.

Em relação à atuação da entidade na sociedade – demanda sempre existente – Sahyun Junior destaca: “Entendo que a OAB Londrina deve atuar ativamente como parte e em prol da sociedade civil, buscando a intermediação de questões relevantes junto ao poder público; a implantação e melhoria de políticas públicas; a participação junto aos inúmeros conselhos temáticos; praticar ações solidárias; prezar pela transparência das gestões públicas; e unir forças com as demais entidades objetivando a proteção de toda a sociedade”.