Solidariedade - Criai solicita voto de louvor aos policiais do Choque que reformaram casa de adolescente cadeirante em Londrina

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai), apresentou um requerimento ontem (27), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep ), solicitando voto de louvor aos policiais militares da Companhia de Choque do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

“Esses policiais tomaram a iniciativa de reformar a casa da Maria Eduarda de Freitas, que mora na zona sul de Londrina. Duda, como é chamada, é uma adolescente de 15 anos. Ela é portadora de atrofia muscular espinhal (AME) e utiliza cadeira de rodas. Ela tinha dificuldades de se locomover na casa onde mora por conta de depressões no solo. Uma iniciativa maravilhosa desta equipe comandada brilhantemente pelo Major Nelson Villa”, explicou o deputado Cobra Repórter.

De acordo com o comandante do 5º Batalhão, os recursos foram conseguidos por meio de parcerias e a mão de obra foi dos próprios policiais. “Tudo para que o piso ficasse plano e facilitasse a mobilidade da adolescente. Atitudes solidárias como essas são motivos de grande orgulho para esse comando e devem ser uma referência para todos nós”, disse o Major Villa.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp