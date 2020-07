SRP: Chapa “O agro nos move” é eleita

Membros dos conselhos também foram eleitos e votação foi tranquila e elogiada

A chapa “O agro nos move” foi eleita para a diretoria executiva da Sociedade Rural do Paraná (SRP) - biênio 2020/2022 - no sábado 25 de julho, no pleito realizado pela entidade. Os Conselhos Superior, Técnico e Fiscal também tiveram 1/3 de seus membros renovados.

Os sete diretores executivos eleitos foram Antonio de Oliveira Sampaio (presidente), Afranio Eduardo Rossi Brandão (vice-presidente), Paulo Afonso Magalhães Nolasco (diretor secretário), Moacir Norberto Sgarioni (diretor administrativo financeiro), Sebastião Ferreira (diretor jurídico), Luiz Roberto Ferrari (diretor comercial) e Adauto Quintanilha (diretor de manutenção e obras).

Para o Conselho Superior, sete candidatos se inscreveram e os quatro eleitos foram: Humberto de Almeida Barros Junior, Marcelo Janene El-Kadre, Celso Antonio Marconi e Oswaldo Pitol.

Os dois membros eleitos para o Conselho Técnico foram: Gustavo Rodrigues Queiroz e Eriko da Silva Santos. Já para o Conselho Fiscal, os dois eleitos foram: Alcides Spoladore Filho e Daniel JahnFavoreto.

Novo formato

A Assembleia Ordinária de Eleição foi virtual (on-line) com primeira chamada às 9h e a segunda às 9h30, quando foi formada a junta diretora e apuradora composta pelos sócios Alvino Aparecido Filho, David Dequech Neto e José Henrique Cavicchioli, que deram encaminhamento às eleições até o resultado final.

O processo de votação iniciou às 10h30, pela primeira vez em formato Drive Thru (presencial), no Pavilhão Nacional, respeitando as normas determinadas pela Secretaria Municipal da Saúde, devido a pandemia do Covid 19. A eleição foi encerrada as 17h, seguida do retorno virtual a Assembleia Ordinária, com a apuração dos votos pela junta diretora e apuradora.

Nossos sócios

O pleito foi tranquilo durante todo o sábado, com participação de 107 sócios votantes. José Aparecido Perim, sócio da SRP, elogiou a organização da eleição dentro deste novo formato. O também sócio e pecuarista, Otaviano Duarte comentou: “esta é a única opção e precisamos ser pessoas ativas e prontas para enfrentar as diversidades que aparecem”.

Para o sócio Maurício Garcia Cid, a eleição da SRP foi adequada a realidade, segura na questão de saúde e muito bem organizada. O jovem Leonardo Garcia Andreetta, também sócio da entidade, ao votar disse: “acho que o processo acabou sendo mais rápido que o tradicional e o importante é que as medidas de proteção à saúde, tanto de quem está trabalhando, quanto dos sócios que vieram votar, foram bem estruturadas”.

Resultado

Diretoria Executiva Biênio 2020/2022.

Total:107 votos, sendo três brancos e um nulo.

Chapa “O agro nos move” – eleita com 103 votos.

Conselho Superior – 428 votos, sendo 52 brancos e quatro nulos.

Humberto de Almeida Barros Junior (72 votos),

Marcelo Janene El-Kadre (64 votos),

Celso Antonio Marconi (63 votos),

Oswaldo Pitol (50 votos),

Wanderley Batista da Silva (49 votos),

José Tavares de Paiva Junior (39 votos),

George Hiraiwa (35 votos).

Conselho Técnico – 214 votos, sendo 23 brancos.

Gustavo Rodrigues Queiroz (66 votos),

Eriko da Silva Santos (53 votos),

Flavio Guiselli Lopes (46 votos),

Pedro Henrique Klimovicz Gomes (26 votos).

Conselho Fiscal – 214 votos, sendo 28 brancos.

Alcides Spoladore Filho (96 votos),

Daniel JahnFavoreto (90 votos).