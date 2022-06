SRP completa 76 anos

Da fundação em 1946, aos dias de hoje, a entidade a cada dificuldade se supera

Neste domingo, 19 de junho, a Sociedade Rural do Paraná (SRP) completou 76 anos. Criada por 50 agropecuaristas liderados por Hugo Cabral, tinha como foco fortalecer a agropecuária do Estado, até então inexpressiva.

A história da entidade, de Londrina e região se inter-relacionam em muitos acontecimentos. A SRP nesta sua trajetória fomentou o desenvolvimento regional e representou o agropecuarista em suas reivindicações buscando a melhoria do segmento.

Na época da criação, a então Associação Rural de Londrina (ARL) brigou pela cafeicultura, defendeu causas em prol do desenvolvimento da região e organizou eventos. Entre eles, a 1ª Exposição de Pecuária e a 2ª Agrícola.

Transformada anos mais tarde em Sociedade Rural do Paraná, é responsável hoje por uma das mais importantes feiras agropecuárias do país, a ExpoLondrina, que este ano realizou a sua 60ª edição, com grande sucesso, após dois anos suspensa em função da pandemia da Covid 19.

O presidente Antonio Sampaio comenta que a Rural tem foco no agronegócio, mas entende que para o bem de todos é preciso que a região se desenvolva. “Por isso estamos lado a lado com outras entidades da cidade, discutindo o desenvolvimento regional”, diz.

Uma entidade tech

A SRP continua atenta às demandas da classe e da sociedade. Uma das frentes abertas pela entidade é a tecnológica. O DNA inovador da Sociedade Rural direcionou o Parque de Exposições Ney Braga, local da sede administrativa, para um caminho que vem percorrendo há mais de 20 anos, em parceria com a Embrapa, Sebrae, UEL, IDR- Paraná, em um programa tecnológico.

Sampaio exemplifica, que a entidade hoje é um dos pilares do ecossistema do agro, com a Governança Agro, a instalação do primeiro Pólo Tecnológico do Mapa no Parque com lançamento de projetos voltados para o segmento FoodTech; a instalação também no Ney Braga do Parque Tecnológico SRP Valley, primeiro parque tecnológico agro privado do País, que tem como âncora o hub Cocriagro e também a Aceleradora de Startups Go SRP, que faz parte do programa tecnológico SRP Valley.

Anos de história

Foram muitas as bandeiras erguidas e enfrentadas pela SRP ao longo dos últimos 76 anos. A entidade teve papel de destaque na criação de órgãos de extrema importância para fomentar o desenvolvimento econômico, educacional e tecnológico da região e do Estado, como o Instituto Agronômico do Paraná (hoje IDR-PR/IAPAR-EMATER), a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e também a Embrapa-Soja.

A SRP esteve ainda diretamente ligada, seja por meio de ações institucionais ou de iniciativas próprias de integrantes da entidade, a questões que envolveram desde a sanidade até o registro genealógico dos animais, com destaque para o melhoramento genético do gado nacional.

O presidente da SRP, Antonio de Oliveira Sampaio reforça: “são 76 anos de representação politica da classe dos produtores rurais, cumprindo seu papel dentro de um estado democrático de direito”.

Andrea Monclar/Asimp