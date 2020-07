SRP realiza Assembleia de eleição neste sábado, 25 de julho

Devido ao coronavírus, o processo de votação será no formato Drive Thru e a assembleia será virtual

Neste sábado, 25 de julho, a Sociedade Rural do Paraná (SRP) realiza eleições para o biênio 2020/2022, para cargos da Diretoria Executiva e de renovação de 1/3 dos membros dos Conselhos Superior, Técnico e Fiscal.

A Assembleia Ordinária de Eleição será virtual (on-line) e todos os associados receberão com antecedência um link de acesso ao evento, via site da SRP (www.srp.com.br) para participarem. A primeira chamada será às 9h e a segunda às 9h30, quando então será formada a junta diretora e apuradora que dará encaminhamento às eleições até o resultado final.

Devido à pandemia do Covid 19, o processo de eleição será realizado em formato Drive Thru (presencial), com votação das 10h30 às 17h, no interior do Pavilhão Nacional, no Parque Gov. Ney Braga, sede da entidade, respeitando as normas determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Para os cargos da diretoria executiva serão eleitos presidente, vice-presidente, diretor secretário, diretor administrativo-financeiro, diretor comercial, diretor jurídico e diretor de manutenção e obras, totalizando sete cargos. No Conselho Superior serão eleitos quatro membros, no Conselho Técnico dois e no Conselho Fiscal também dois.

Logo após às 17h, a junta diretora e apuradora retoma a assembleia virtual para a contagem dos votos e declaração dos eleitos, obedecendo ao Estatuto da SRP em casos de empate.

Candidatos inscritos

Para os sete membros da Diretoria Executiva, o processo de eleição terá chapa única (“O agro nos move”), com os seguintes candidatos: Antonio de Oliveira Sampaio (presidente), Afranio Eduardo Rossi Brandão (vice-presidente), Paulo Afonso Magalhães Nolasco (diretor secretário), Moacir Norberto Sgarioni (diretor administrativo-financeiro), Sebastião Ferreira (diretor jurídico), Luiz Roberto Ferrari (diretor comercial) e Adauto Quintanilha (diretor de manutenção e obras).

Para o Conselho Superior, os sócios da entidade terão que escolher quatro membros entre os sete candidatos inscritos, que são Celso Antonio Marconi, George Hiraiwa, Humberto de Almeida Barros Junior, José Tavares de Paiva Junior, Marcelo Janene El-Kadre, Oswaldo Pitol e Wanderley Batista da Silva.

Os candidatos ao Conselho Técnico são Eriko da Silva Santos, Flavio Guiselli Lopes,

Gustavo Rodrigues Queiroz e Pedro Henrique Klimovicz Gomes. Para o Conselho Fiscal, os candidatos inscritos são Alcides Spoladore Filho e DanielJahnFavoreto. O sócio deve escolher dois nomes para cada um destes conselhos entre os candidatos inscritos.