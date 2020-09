SRP realiza Live sobre IATF no próximo dia 23

Inseminação Artificial em Tempo Fixo será tema da próxima live da SRP

No próximo dia 23 de setembro, quarta-feira, quatro especialistas no assunto participam da live “Produtividade com IATF: mercado, qualidade de sêmen e melhoramento genético”. Esta será mais uma da série de lives que a Sociedade Rural do Paraná está produzindo para manter seus associados e público em geral informados e conectados à entidade em período em que os eventos presenciais ainda estão suspensos.

A live terá início às 19 horas e pode ser acompanhada pelo canal da SRP-ExpoLondrina no YouTube. O tema será discutido pelos médico-veterinários Ériko da Silva Santos, membro do Conselho Técnico da SRP e que atuará como mediador; Sérgio Saud, presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial (ASBIA); e José Roberto Potiens, diretor técnico e responsável pela produção de sêmen da Central de Sêmen Seleon Biotecnologia Animal Ltda; e o engenheiro-agrônomo Fernando Barros, agropecuarista com ciclo completo utilizando IATF e membro do Conselho Técnico da SRP.

Eriko falará da importância e avanço da técnica no Brasil. Sérgio Saud dará um panorama da Inseminação Artificial por Tempo Fixo no país, abordando crescimento, perspectivas para os próximos anos, os resultados que são possíveis alcançar com a técnica. José Potiens falará sobre os procedimentos que garantem a qualidade dos touros utilizados na IATF. E, por fim, Fernando Barros fará um relato da sua experiência como produtor e usuário da técnica.

Asimp/SRP