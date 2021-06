SRP Transfere 60ª Expolondrina para abril de 2022

A Sociedade Rural do Paraná vem, através deste comunicado, apresentar a seguinte decisão:

Considerando a atual situação da epidemia da COVID 19,

Considerando o posicionamento da 24ª Promotoria de Justiça de Londrina, amparada no parecer do Comitê de Crise da Saúde de Londrina apresentado no ofício 1302/2021,

Considerando o posicionamento da Prefeitura Municipal de Londrina apresentado pelo ofício nº 600/2021-GAB, que recomenda a não realização da ExpoLondrina 2021;

Tendo em vista o respeito que a Sociedade Rural do Paraná sempre teve para com a saúde e bem-estar da população de Londrina e região, assim como com seus parceiros, clientes, visitantes e funcionários,

Reconhecendo, que nas atuais circunstâncias em que se encontram os resultados dessa luta gigantesca contra a epidemia da COVID 19 não seria responsável realizar um evento de tal magnitude com a concentração de um grande número de pessoas,

Decidiu transferir a 60ª edição da Exposição Agropecuária de Londrina que estava programada para acontecer no período de 06 a 15 de agosto de 2021 para a data de 01 a 10 de abril de 2022.

Agradecemos a compreensão de todos para esse difícil momento de nossas vidas, absolutamente inusitado, o que tem nos forçado a tomar diferentes decisões a cada dia.

Andrea Monclar/Asimp