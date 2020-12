Startup Garage estimula a criação de 24 ideias de negócios inovadores, em Londrina

Programa do Sebrae/PR envolveu 242 alunos de cinco diferentes instituições de ensino superior parceiras da iniciativa

Vinte e quatro ideias de negócios, cinco instituições de ensino superior (IES) e 96 competidores finalistas. Este foi o saldo da edição 2020 do Programa Startup Garage, concluído neste mês, em Londrina. Neste ano, por conta da pandemia, as atividades foram realizadas de forma remota, em ambiente virtual.

O Startup Garage é um programa do Sebrae/PR que visa desenvolver o potencial empreendedor entre acadêmicos por meio da criação e validação de uma startup. Após processo de sensibilização, que alcançou mais de mil alunos, 121 ideias foram propostas por 242 estudantes. Vinte e quatro projetos chegaram à final e foram apresentados às bancas julgadoras, somando as cinco IES participantes.

Foram 12 times do Centro Universitário Filadélfia (UniFil), seis da Universidade Estadual de Londrina (UEL), quatro da Faculdade Cesumar de Londrina (Unicesumar) e dois da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Londrina (UTFPR). O Senai também participou da competição, mas não teve times finalistas.

A consultora do Sebrae/PR, Alesandra de Almeida, explica que a competição é organizada em três etapas: ideação, produto e mercado. Entre cada etapa e outra, os projetos passam por avaliações de bancas julgadoras. A segunda banca, formada por empresários, é eliminatória, e a terceira, composta por investidores, escolhe as três melhores propostas de cada instituição de ensino.

Alesandra destaca a qualidade das ideias apresentadas e afirma que o Sebrae/PR ficará à disposição dos estudantes que desejarem dar continuidade aos projetos. “Nossa expectativa é de que as startups possam colocar seus produtos e serviços no mercado”, afirma.

A coordenadora do Centro de Empreendedorismo da UniFil, Carolina Aves do Nascimento Alvim, conta que a instituição participou do programa pela primeira vez já com o envolvimento de vários cursos de graduação, com ênfase para Engenharia de Software e Ciências da Computação.

“Já temos dois projetos finalistas que estão dando sequência nas atividades”, comemora. Para 2021, ela diz que a instituição pretende inaugurar uma incubadora, em parceria com o Sebrae/PR, para acelerar esses projetos.

O professor e coordenador do Startup Garage na Unicesumar, Alex Ferreira Novaes, conta que a edição 2020 foi desafiadora por conta das limitações impostas pela pandemia. “Tivemos certa dificuldade de envolver os alunos, mas finalizamos a competição com times e propostas muito boas, com chances de avançar”, explica.

O destaque da edição foi a transversalidade dos projetos, que envolveram alunos de cursos como Direito, Medicina, Gestão. “Pretendemos dar continuidade aos trabalhos assessorando os alunos com nossa equipe de professores e mentores”, completa.

O integrante da equipe vencedora do Startup Garage na UEL, Georges Jamil Khouri, que é mestrando em Biotecnologia, conta que agora busca o apoio de investidores para dar sequência ao projeto da Força X. O grupo criou um teste rápido capaz de identificar mais de cinco diferentes microorganismos para levar agilidade no diagnóstico e tratamento de diversas doenças, como Chagas, Malária e Leishmaniose.

A participação no programa já rendeu bons frutos e visibilidade para a ideia. Após a banca com investidores, Khouri conta que conseguiu agendar uma reunião para apresentar o projeto a um diretor de um hospital de São Paulo.

O estudante do primeiro ano do curso de Engenharia Mecânica da UTFPR Campus Londrina, Bruno Pontes Fuentes, acaba de começar a graduação e já tem um diferencial para acrescentar ao currículo. Ele integra a equipe vencedora da competição na universidade, a Tech Vortex, que criou uma solução para conectar pessoas a transportes de cargas.

“Durante a competição, amadurecemos bastante a ideia e a visão de mercado. Tivemos que procurar motoristas, criar um protótipo, isso fez a gente crescer muito”, avalia. O grupo, formado por cinco estudantes, tem intenção de tirar a ideia do papel e já foi convidado a acelerar o projeto na incubadora da instituição.

Asimp/Sebrae/PR