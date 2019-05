Startup paulistana de gestão chega a Londrina com unidade própria e evento gratuito

Omie, que acaba de receber R$ 80 milhões do fundo americano Riverwood Capital, vê oportunidade na cidade paranaense

Nos dias 5 e 6 de junho, a Omie, startup paulistana de gestão em nuvem para PMEs, promove o lançamento de sua primeira franquia na cidade de Londrina (Av. Ayrton Senna da Silva, 400 - Gleba Fazenda Palhano), no Paraná. Esta é a quarta unidade própria da empresa, que já tem cerca de 130 franqueados em todo o país e trabalha para diminuir o gap de eficiência da PME brasileira por meio de gestão, serviços financeiros e educação empreendedora.

Para se aproximar do público local, a Omie, que acaba de receber aporte de R$ 80 milhões do fundo americano Riverwood Capital em sua rodada série B, convida os empreendedores contábeis e contadores de Londrina para um XDay no dia 5 de junho.

Durante o evento gratuito, que acontece das 8h às 16h, palestrantes como Felipe Almeida, Wagner Xavier, Antônio Sérgio e Gilberto Cunha falam aos participantes sobre as oportunidades da transformação digital para empresários contábeis, consultoria financeira, Bloco K e venda de serviços contábeis.

A Omie promove os eventos XDay mensalmente com o objetivo de transmitir as melhores formas de se administrar uma empresa contábil e entrar na era da contabilidade digital, em que o contador precisa se comportar como um consultor estratégico, projetando o futuro e não apenas registrando o passado. Com isso, a empresa pretende inspirar uma mudança de mindset nos contadores e elevar o patamar de conhecimento da classe empreendedora e contábil.

O Paraná tem quase 25 mil contadores (Fonte:CFC), sendo o estado da região Sul com a maior quantidade de profissionais do setor. Além disso, segundo levantamento da Omie, Londrina é uma cidade promissora, com milhares de PMEs que se encaixam no perfil de clientes da empresa de gestão, sendo ainda a primeira cidade paranaense a ser mapeada como um polo de inovação e empreendedorismo pela ABStartups, em 2018.

Devido a esses fatores, a Omie decidiu investir na cidade e levar uma de suas unidades próprias, que, de acordo com a Diretora de Franquias da empresa Élida Queiroz, além de levarem a plataforma da empresa para diversas regiões brasileiras "servem como um laboratório de inovação, em que a Omie pode testar novidades antes de instituí-las em sua rede de franqueados, o que é muito importante já que queremos continuar inovando sem que nossos parceiros tenham que se expor a riscos desnecessários".

Segundo Ricardo Fernandes, gerente da nova unidade, "a Omie agora é 'pé-vermelho'" e chega a Londrina para trazer "ainda mais prosperidade para a cidade, que vem se destacando como polo tecnológico na região".