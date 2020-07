Super Muffato da zona norte ganha tecnologia de ponta e novas seções

Primeiro supermercado de uma grande rede instalado na zona norte é reformulado e passa a incorporar as mais modernas soluções tecnológicas do varejo do setor

Os clientes do Super Muffato Saul vão se surpreender com o hipermercado totalmente remodelado que será apresentado à população nesta sexta-feira, dia 10 de julho. Moderno nas instalações e nos serviços, o hipermercado instalado na principal via da região norte de Londrina – avenida Saul Elkind, 2.177 – ganhou layout novo, mobiliário da novíssima geração e soluções tecnológicas que colocam a rede na vanguarda do setor supermercadista. O Super Muffato Saul foi o primeiro empreendimento de uma grande rede instalado na zona norte de Londrina.

Esta é a terceira reformulação da unidade, inaugurada em setembro de 2000 e repaginada em 2012 e 2016. ”Investir constantemente na atualização de nossas unidades é estratégia do Grupo Muffato, que traz o que há de mais moderno e avançado no varejo mundial para nossas lojas”, afirma o diretor Everton Muffato. Ele observa que o objetivo é oferecer aos clientes as novidades do setor em primeira mão. “Apresentamos uma loja de última geração, mantendo o foco na excelência do atendimento e na política de preços baixos”, afirma.

Além de ganhar design moderno já na fachada, o Super Muffato Saul passa a oferecer, nos 4,2 mil m² de área de vendas, novas seções como floricultura e pamonharia. A “Alameda Muffato” conta com lojas e serviços de apoio que facilitam o dia a dia do cliente. Os produtos frescos, no conceito “fresh” - que é um dos pontos fortes da empresa - também ganharam destaque.

Tecnologia e modernidade

O cliente encontrará inúmeras opções de interatividade no novo Super Muffato Saul. O painel omnichannel, exclusividade da empresa, chega ao hipermercado da zona norte abrindo infinitas possibilidades de compras online no ambiente físico. O cliente “navega” em um grande totem, no setor de eletros, e escolhe o item que deseja. A compra é rápida e simples e a retirada pode ser na própria loja ou entregue em domicílio.

O hipermercado recebe ainda a novidade do sistema de auto caixa, em que o cliente pode fazer por conta própria o registro das mercadorias, dispensando o operador de caixa. Wi-fi gratuito é outra facilidade da loja para todos os clientes do programa de vantagens da rede, o Clubefato.

Há ainda a opção de o cliente aderir ao cartão de bandeira da própria empresa, o Crediffato. A aprovação é rápida e simples, totalmente pelo whatsapp, e o cartão oferece descontos exclusivos, concede prazo de até 40 dias para o pagamento, anuidade somente no mês em que for utilizado e versatilidade para as compras.

Seguro e totalmente higienizado, o Super Muffato Saul incorpora todas as precauções necessárias nestes tempos de cuidados redobrados com a saúde. Todas as unidades do Grupo Muffato contam com desinfecção das lojas, aferição de temperatura de clientes e colaboradores, barreiras de acrílico nos caixas, dispensers de álcool em gel, uso de máscaras, higienização de cestinhas e carrinhos, sinalização de distância entre as pessoas e incentivo às compras solidárias.

Ruth Costa Meira/Asimp