Técnica contra engasgo tem divulgação obrigatória em Londrina

Manobra de Heimlich, se aplicada nos primeiros socorros, pode salvar vidas; estabelecimentos comerciais serão fiscalizados pelo Procon-LD

Com o objetivo de prevenir acidentes fatais, a Prefeitura de Londrina determina que os estabelecimentos que comercializam alimentos tenham cartazes ilustrativos sobre a Manobra de Heimlich. A lei municipal n° 12.588/2017 institui essa obrigatoriedade e, nesta semana, foi publicado o decreto n° 815, que estabelece os procedimentos de fiscalização e penalidades.

A Manobra de Heimlich é uma medida de primeiros socorros para ser aplicada nos casos de engasgo, seja por alimentos sólidos, bebidas ou outros objetos. Ela permite a liberação das vias aéreas, evitando a perda da consciência e até mesmo mortes por asfixia.

O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-LD) será responsável por fiscalizar o cumprimento da lei. Segundo o diretor-executivo do órgão, Thiago Mota, ao longo das próximas semanas a atuação será educativa, para orientar os empresários e comerciantes.

“Vamos divulgar para que os estabelecimentos que comercializam alimentos tomem conhecimento da lei e se enquadrem. Iremos oficiar também todas as entidades de classe, para que divulguem entre seus associados e todos se adequem”, explicou Mota.

A previsão é que, a partir de setembro, inicie a fiscalização da lei municipal n° 12.588/2017. “Os fiscais irão às ruas para verificar se esses estabelecimentos estão cumprindo as especificações conforme a lei, contendo no cartaz uma ilustração passo a passo do método, em adultos e bebês; o telefone do SAMU e SIATE; tamanho do cartaz e outros detalhes”, complementou o diretor-executivo do Procon-LD.

No caso de descumprimento, será feita a notificação do infrator. “Trinta dias depois, se não forem feitas as correções necessárias, aplicaremos as multas, que foram fixadas pela lei em R$500”, disse Mota.

De acordo com a médica Larissa Fernanda Rizzardi, que atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a Manobra de Heimlich tem como objetivo eliminar o que está impedindo a pessoa de respirar. “Essa manobra é muito importante por ser rápida e de grande eficácia. Além disso, é facilmente aplicável e pode salvar vidas”, disse.

O engasgo é uma ocorrência comum, mas são as crianças o público com maior número de óbitos registrado. “Qualquer pessoa em qualquer faixa etária é suscetível a sofrer um engasgo. Mas o risco aumenta em crianças, principalmente menores de um ano, por não terem controle adequado da deglutição. Em adultos e idosos, é mais associado a pessoas com doenças ou síndromes com comprometimento neuromuscular”, complementou a médica.

Só em 2021, a Regional Norte Londrina do SAMU registrou 185 atendimentos de obstrução de vias, engasgo ou aspiração. Deste total, três ocorreram em bebês menores de um ano e 37 em crianças de um a cinco anos.

Para identificar o engasgo, que bloqueia parcial ou totalmente a respiração, deve-se observar rapidamente se a criança ou bebê não consegue falar, tossir e emitir sons. “Elas esboçam uma face de dor e movimentam os braços e pernas. A criança pode ficar levemente roxa e, nesses casos, a manobra deve ser aplicada imediatamente”, detalhou Larissa.

Esse comportamento também se aplica a adultos e idosos, junto com o sinal universal do engasgo, que é levar as duas mãos ao pescoço. “Isso sinaliza que o ar não está passando, e ocorre junto com uma expressão facial de agonia. Avise a pessoa que você vai ajudá-lo, peça socorro ao SAMU ou Siate, e já se posicione atrás da vítima para fazer a manobra”, citou a médica.

Como fazer

Em adultos e idosos, a manobra de Heimlich é aplicada da seguinte forma: abrace a pessoa pelas costas, envolvendo com os braços. Uma das suas mãos deve estar fechada, com o polegar voltado para o abdômen da vítima, e colocada na região conhecida popularmente como “boca do estômago”. A outra mão é posicionada firmemente sobre a primeira. “Faça compressões rápidas, de fora para dentro e para cima, simulando a letra J, por pelo menos cinco vezes”, disse a médica do SAMU.

A manobra deve ser repetida até a vítima expelir o alimento ou objeto que está impedindo sua respiração. “Se isso não ocorrer e a vítima perder a consciência, deite-a em uma superfície rígida, e inicie as manobras de ressuscitação, com compressões no tórax”, acrescentou Larissa.

Bebês e crianças em situação de engasgo devem ser socorridos da seguinte forma: deite a criança e verifique se há algum objeto que possa ser removido facilmente da sua boca. Se houver, remova esse objeto fazendo movimento de pinça com os dedos polegar e indicador. Caso contrário, inicie a manobra de Heimlich.

Sente-se e apoie a criança de bruços sobre o antebraço do adulto. “Coloque esse mesmo braço sobre seu joelho e incline de forma que a cabeça do bebê fique virada para o chão, mais baixa que o corpo e com a boca aberta. Nas costas, faça movimentos firmes com a mão espalmada, e dê cinco ‘tapas’ entre as escápulas da criança com o objetivo de pressionar as costas” detalhou a médica.

Feitos os movimentos, vire e deite a criança com a barriga para cima, e faça cinco compressões entre os mamilos utilizando apenas os dedos indicador e médio. “Depois das compressões veja se vomitou, tossiu ou expeliu o que estava impedindo sua respiração. Se for necessário, repita a manobra do início, de costas e depois de frente. Se a criança perder a consciência, mantenha as compressões no peito até a chegada do socorro”, reforçou.

Para acionar o SAMU, ligue 192; e o Siate, 193. As ligações são gratuitas e o funcionamento é 24 horas por dia, todos os dias.

