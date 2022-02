Tecnocentro de Londrina foi assunto em destaque no evento Café Inovemm

Representantes da Prefeitura apresentaram ao setor produtivo a estrutura que está sendo montada para o desenvolvimento da gestão estratégica do Tecnocentro

A implantação do Tecnocentro de Londrina, que iniciará suas operações em 2022, foi o tema do evento Café Inovemm, realizado na terça-feira (22), na sede do Sebrae, parceiro da iniciativa. Participaram do encontro, organizado pela Governança do setor Eletrometalmecânico (Inovemm) de Londrina e Região, o diretor de Tecnologia e Operações da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD), Pedro Sella, que atua como diretor executivo do Tecnocentro; e o diretor de Ciência e Tecnologia do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Roberto Moreira, também diretor executivo do Ecossistema de Inovação.

Ao todo, mais de 100 pessoas acompanharam o evento, que foi realizado em modelo híbrido, tendo recebido público presencial limitado, e também transmitido em tempo real pela internet. O conteúdo em vídeo agora está disponível, na íntegra, pelo YouTube do Inovemm.

O público teve a oportunidade de conhecer mais sobre o que é e como funcionará o Tecnocentro de Londrina, um polo construído dentro do Parque Tecnológico Francisco Sciarra, na região leste. Empresários e representantes do segmento industrial, principalmente do setor eletrometalmecânico, puderam tirar suas dúvidas e saber como este espaço poderá contribuir com os setores produtivos e relacionados ao Ecossistema de Inovação.

Nesse sentido, Roberto Moreira e Pedro Sella contextualizaram o trabalho de estruturação do Tecnocentro, apontando quais são as próximas etapas trabalhadas em torno deste espaço. Em fase final de organização interna, este polo será inaugurado em breve, após sua construção ter sido concluída pela Prefeitura em 2021. O complexo é estruturado para abrigar um conjunto de serviços englobando empresas, entidades, startups, governanças de diferentes setores, incubadoras e outras atividades. Funcionará neste local a sede da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD), que, juntamente com a Codel, fará a gestão do espaço.

Na avaliação do diretor de Ciência e Tecnologia da Codel, Roberto Moreira, o evento foi produtivo e a adesão positiva. “Tivemos muitos empresários e industriais participando do bate-papo hoje, todos eles interessados em entender qual a proposta do Tecnocentro. Mostramos imagens de como está o prédio após sua construção finalizada, e detalhamos a estrutura que está sendo montada para o desenvolvimento de sua gestão estratégica. Os empresários da cidade estão animados, querendo trazer novas ideias, saber deste movimento de inovação que está ocorrendo em Londrina. Conseguimos mostrar o Tecnocentro e despertar o interesse e interação do setor produtivo, que é muito importante para nós”, apontou.

Por sua vez, o diretor de Tecnologia e Operações do CTD, e Executivo do Tecnocentro, Pedro Sella, destacou que este polo está sendo constituído para se tornar um expressivo vetor de inovação e empreendedorismo em Londrina. Após a inauguração do Tecnocentro, terá início a fase de seleção das empresas, startups e demais interessadas em atuar no local. “O objetivo do Tecnocentro é operacionalizar e integrar todas as estratégias de inovação de Londrina, criando um ambiente dinâmico e profícuo onde os empreendedores, grandes empresas e investidores possam conversar, articular ações, desenvolver novos negócios e ideias, paralelamente com a participação do segmento acadêmico. Para isso, haverá um ambiente estruturado para atuação junto a universidades e instituições de ensino”, disse.

NCPML