Tecpar contrata empresa para o projeto do laboratório de diagnósticos veterinários

Empresa vencedora do edital é de Londrina. Quando pronta, a unidade terá capacidade para 40 milhões de doses ao ano de sete produtos voltados ao diagnóstico de tuberculose, brucelose e leucose em rebanhos bovinos, suínos e ovinos.

O Instituto de Tecnologia do Paraná assinou ontem (26) a contratação da empresa que irá realizar o projeto executivo do novo Laboratório de Produção de Insumos para Diagnósticos Veterinários do Tecpar. A empresa MEP Arquitetura e Planejamento, de Londrina, foi a vencedora do edital. Quando pronta, a unidade terá capacidade produtiva de 40 milhões de doses ao ano de sete produtos voltados ao diagnóstico de tuberculose, brucelose e leucose em rebanhos bovinos, suínos e ovinos.

A empresa foi contratada para elaboração do projeto básico e executivo do Laboratório de Produção de Insumos para Diagnósticos Veterinários, que será construído no câmpus CIC do Tecpar, utilizando a ferramenta de Building Information Modeling (Modelagem de Informação da Construção, em português).

O BIM é um processo que cria um modelo 3D inteligente e permite ações de gerenciamento da documentação, coordenação e simulação em todo o ciclo de vida do projeto (planejamento, projeto, construção, operação e manutenção).

Pelo Estudo de Viabilidade Técnica e Financeira feito pelo Tecpar, a previsão é que em dois anos sejam iniciados os testes de produção da unidade, que será viabilizada com investimento inicial de R$ 15,4 milhões do Fundo Paraná. A área total da unidade será de 2.100 metros quadrados e o prazo para execução do projeto executivo é de oito meses.

Apoio ao Agronegócio

Os produtos que serão fabricados na unidade atendem o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

“A retomada da produção de kits diagnósticos veterinários será importante para apoiar o agronegócio brasileiro. Vamos voltar a fabricar insumos para prevenir doenças que causam prejuízos aos pecuaristas e apoiar a exportação agropecuária, uma vez que as exigências sanitárias dos países importadores estão cada vez mais altas”, ressalta o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado.

Produtos

Sete produtos serão produzidos no Laboratório de Produção de Insumos Veterinários do Tecpar: reagentes para diagnóstico de tuberculose bovina, que incluem a tuberculina PPD bovina e a tuberculina PPD aviária; reagentes para diagnóstico de brucelose bovina, com a produção de Antígeno Acidificado Tamponado (ATA), Antígeno para Prova Lenta e Antígeno para Prova do Anel do Leite (Ring test); e Kits de diagnóstico pela técnica de imunodifusão em gel de ágar (IDGA), com kits para diagnóstico de Brucella ovis e para Leucose Enzoótica Bovina.

Histórico

O Tecpar iniciou a produção de insumos veterinários na década de 1950, quando ainda se chamava Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas (IBPT). Naquela época, os especialistas do instituto foram responsáveis pelas primeiras investigações epidemiológicas sobre brucelose e tuberculose no Paraná. Os insumos desenvolvidos pelo Tecpar naquele momento foram kit de imunodifusão em gel de Agar para diagnóstico de Brucella ovis e tuberculina PPD bovina e tuberculina PPD aviária.

Presenças

Estiveram presentes no ato de assinatura o diretor industrial da Saúde do Tecpar, Iram de Rezende; a técnica do Tecpar responsável pelos produtos citados, Giselle Nocera, e os representantes da MEP Arquitetura e Planejamento: Carlos Eduardo Pereira Marchesi, João Malucelli, Paulo Malucelli.