Tecpar e prefeitura de Londrina assinam acordo para buscar soluções inovadoras para a cidade

O município de Londrina, no Norte do Estado, vai receber apoio do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) para a elaboração de um projeto de inovação aberta. O objetivo da parceria é identificar oportunidades de soluções em tecnologias que possam promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental da cidade.

O primeiro passo foi dado na terça-feira (22), com a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Tecpar, a prefeitura de Londrina e o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel). A partir do acordo, as instituições vão somar competências para a realização de um processo de inovação aberta, pautado pela pesquisa, desenvolvimento e inovação.

A intenção da parceria é observar quais são os principais desafios do município. Com base nesta lista, o corpo técnico do Tecpar irá identificar no mercado tecnologias existentes que possam atender aos desafios prioritários. Estas tecnologias também serão colocadas em um ranking, com a finalidade de identificar a melhor para satisfação dessas demandas.

Caso haja tecnologias disponíveis, a prefeitura de Londrina poderá, então, convidar as empresas para realização de Provas de Conceito no município, também com apoio do Tecpar. Com esse processo, a ideia é transformar esses desafios em oportunidades de melhoria, com aplicação de novas tecnologias voltadas à gestão pública, à segurança, à saúde e à mobilidade urbana.

O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, destacou que o Instituto, como instituição de ciência e tecnologia do Governo do Estado, atua ao lado dos municípios para promover o desenvolvimento regional. “Como polo de inovação, o Tecpar é parceiro dos municípios para difundir novas tecnologias que impactem positivamente a vida dos paranaenses e oportunizem novos negócios no Estado. Esse projeto com a prefeitura de Londrina busca superar os desafios da cidade por meio da inovação”, explicou.

Para o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratan, a ação com o Tecpar fortalece o setor de tecnologia da cidade e impacta o desenvolvimento do município. “A parceria com o Tecpar é mais uma grande ação de inovação para fortalecer o setor de tecnologia, contribuindo com a economia e o desenvolvimento da cidade. Isto vai proporcionar que Londrina continue vivendo este ciclo positivo de geração de empregos e renda para a população”, afirmou.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, salientou que a parceria com o Tecpar vai levar à aplicação de tecnologias inovadoras para a cidade. “O Tecpar é reconhecido como um grande indutor de inovação e de novas tecnologias e a parceria com a prefeitura coloca Londrina em um patamar diferenciado de qualquer outra cidade do Brasil”, afirmou.

Asimp/Tecpar