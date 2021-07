Tercilio Turini apoia união de deputados e entidades pelo desenvolvimento regional

Entidades do setor produtivo de Londrina e os quatro representantes do município na Assembleia Legislativa do Paraná vão atuar em conjunto em defesa de obras de infraestrutura, projetos e ações pelo desenvolvimento regional. A união das lideranças empresariais e políticas, com reuniões periódicas para discussão e acompanhamento das pautas estratégicas, foi debatida hoje de manhã na Sociedade Rural do Paraná.

“É muito bom para a Região Metropolitana de Londrina essa convergência, com a sociedade organizada e a classe política atuando juntas nas questões que impactam no presente e no futuro. Isso fortalece a comunidade nas conversas com os governos estadual e federal, na definição de prioridades e na conquista de investimentos em obras, empreendimentos e na expansão econômica”, diz o deputado estadual Tercilio Turini.

Os pontos considerados vitais para o desenvolvimento regional, elencados na reunião, são: consolidação do ecossistema de tecnologia e inovação, do agronegócio e cadeia produtiva, do Parque Tecnológico e apoio aos centros pesquisas da UEL, Iapar e Embrapa, entre outras instituições. Entre os projetos estruturantes, ganham destaque temas como concessões de pedágio, duplicação da PR 445, ampliação do aeroporto, revitalização de ferrovias e construção de viadutos, contornos viários e outras obras viárias.

“Há muitos anos estou defendendo a duplicação da PR 445, estou reivindicando a obra juntamente com a comunidade desde que assumi na Assembleia Legislativa em 2013. O pedágio, suas consequências danosas e a importância de fazer as novas licitações pelo menor preço da tarifa são outras questões que defendo em todo o mandato parlamentar. Me sinto muito à vontade nessa união com as entidades, porque sempre estive na linha de frente nos embates em benefício de Londrina e região”, afirma Tercilio Turini.

A intenção do setor é realizar reuniões semanais com os deputados estaduais e convidar o governador Ratinho Junior para uma avaliação a cada três meses. Além de Tercilio Turini, participaram do encontro os deputados estaduais Cobra Repórter e Tiago Amaral. Boca Aberta Junior não pode comparecer mas vai integrar o grupo. Pelas entidades, estavam dirigentes da Sociedade Rural, Associação Comercial e Industrial, Clube de Arquitetura e Engenharia, Sindicato da Indústria da Construção Civil, Federação das Associações Comerciais (Faciap) e Sebrae.

Ricardo da Guia Rosa/Asimp