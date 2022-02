Tercilio Turini comemora: "Não foi fácil, mas conseguimos o viaduto da PUC"

Uma vitória da comunidade, uma conquista que exigiu trabalho, convencimento e mobilização política em Londrina. É assim que o deputado estadual Tercilio Turini comemora a abertura da licitação do viaduto da PUC, uma obra reivindicada há muitos anos pelos londrinenses, principalmente a comunidade da Região Oeste. "Não foi fácil, mas conseguimos. Estive várias vezes na prefeitura conversando com secretários e engenheiros para atualizarmos o projeto. Depois batalhei lá em Curitiba, em reuniões com secretários, DER e o governador Ratinho Junior, para a liberação dos recursos. Isso faz parte da atividade parlamentar em defesa de Londrina e o importante é que agora a obra vai sair", afirma o deputado.

Tercilio Turini destaca satisfação especial com o viaduto porque participou ativamente também do movimento pela instalação da PUC em Londrina, em 2002, quando era presidente da Câmara Municipal. "Foi um grande trabalho em parceria com o saudoso arcebispo dom Albano Cavalin. Aprovamos a desapropriação e a doação do imóvel para a Universidade Católica, fortalecendo a cidade como polo de ensino superior, abrindo o caminho para a nova faculdade de Medicina e criando uma nova área de expansão residencial e empresarial na Região Oeste", relembra o deputado.

Com a chegada da PUC no terreno do antigo Jockey Club, o viaduto para travessia da BR 369 (Avenida Tiradentes) passou a ser mais necessário. "Vejam só, faz 20 anos que a cidade aguarda pela obra. Como é uma rodovia federal, a responsabilidade seria do DNIT. Tempos atrás até foi liberado recurso no governo federal para o viaduto, mas surgiram problemas no projeto e a obra foi cancelada. Agora é definitivo: com o envolvimento da comunidade conseguimos o apoio do governador Ratinho Junior e o prazo da licitação já está correndo", diz o deputado.

A empresa vencedora da concorrência terá 15 meses para construir o viaduto, com investimento de cerca de R$ 30 milhões pelo Governo do Estado. A previsão é de definir em março a proposta de melhor preço pelas concorrentes. O viaduto sobre a BR 369 permitirá o acesso mais seguro à PUC, Pool de Combustíveis, indústrias e diversos bairros, com tranquilidade para o cruzamento da rodovia. Também serão abertas alças para facilitar o fluxo de veículos que chegam e saem de Londrina. "O viaduto resolverá um ponto crítico no trânsito urbano. Com fluidez e segurança na logística de transporte, certamente a região receberá novos empreendimentos", salienta o deputado estadual Tercilio Turini.

Nova meta é abrir Avenida Jockey Club para ligar desde a BR 369 até a PR 445

Com a construção do viaduto assegurada, a nova meta para o progresso de Londrina é planejar e abrir a abertura da Avenida Jockey Club desde a BR 369 até a PR 445. "Essa igação entre as rodovias passa a ser fundamental para criação de um novo eixo viário de integração da Região Oeste, desde bairros como Leonor, Santa Rita, Santiago até o Novo Bandeirantes, em Cambé. Uma ampla avenida passando em frente à PUC vai fomentar ainda mais o desenvolvimento", ressalta o deputado Tercilio Turini, pedindo ao prefeito Marcelo Belinati para a prefeitura executar o projeto. "Vamos atrás dos recursos", diz o parlamentar de Londrina.

Tercilio Turini lembra das diversas conversas com a diretora do Campus da PUC em Londrina, professora Nádina Moreno, que sempre destacou a necessidade da obra para o sistema viário. "Como eu e outras lideranças na cidade, ela nunca deixou de acreditar na construção do viaduto. Tenho orgulho de ter participado da conquista juntamente com representantes da Região Oeste, empresários e moradores dos bairros", comenta.

Para o deputado, a Região Metropolitana de Londrina vive um bom momento de anúncios de importantes obras para a infraestrutura de transporte. "A duplicação da PR 445 é outra grande vitória, com o novo trecho de Mauá da Serra, Tamarana e chegando a Lerroville. Temos o compromisso de, em breve, ser lançada a licitação do último trecho, de Lerroville a Irerê. Em Cambé, o viaduto da Bratislava já está em construção e agora vem o viaduto da PUC. A mobilização continua forte para tirar do papel o Contorno Norte, com ligação de Ibiporã até Rolândia pela Região Norte de Londrina. E outro projeto de impacto para o futuro é o Contorno Leste, um ramal rodoviário para levar o tráfego da PR 445 até a BR 369, desde a unidade da Cocamar até as proximidades da Ceasa", relata Tercilio Turini.